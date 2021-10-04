Видео ⟩ Лена Катина и Юлия Волкова заявили о воссоединении группы t.A.T.u

"Официальный трибьют t.A.T.u состоится весной 2022 года", - сообщила Лена.

Катина рассказала поклонникам о сериале про группу t.A.T.u, который выйдет на "одной из самых крупных стриминговых площадок". По словам певицы, подробности будут известны совсем скоро.

Слова Катиной подтвердила и Юлия Волкова.

Юлия Волкова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Вскоре после заявления Катиной продюсер Сергей Галоян, автор песен группы t.A.T.u, указал, что не даст разрешения исполнять их на трибьют-концерте. Он написал в сторис, что "никакого трибьюта 2022 не будет". Продюсер отметил, что намерен судиться, ведь он не разрешит исполнять на трибьют-концепте свои песни. Напомним, Галоян является обладателем прав на такие хиты как "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Мальчик-гей" и многие другие.

"Я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами", - написал он.

Продюсер считает, что Катина выступает с заявлениями, которые порочат его репутацию, и препятствует его текущим проектам. Галоян готовится к проведению трибьют-шоу "200 по встречной". Оно должно состояться 20 ноября. В числе его заявленных участников - Вера Брежнева, Лариса Долина и IOWA.

Ранее Лена Катина стала гостьей шоу "Секрет на миллион". В доверительной беседе с Лерой Кудрявцевой она рассказала, что в 11 лет стала жертвой педофила.

Группа t.A.T.u. была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и композитором Александром Войтинским. Несколько раз были попытки воссоединения, но коллектив окончательно распался в 2014 году.