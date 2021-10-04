Видео ⟩ Лена Катина и Юлия Волкова заявили о воссоединении группы t.A.T.u

Экс-солистка группы t.A.T.u Лена Катина объявила о воссоединении группы. Об этом она заявила в своем Instagram-аккаунте. Известно, что в воссоединении примет участие и вторая экс-участница группы Юля Волкова.
"Официальный трибьют t.A.T.u состоится весной 2022 года", - сообщила Лена.
Катина рассказала поклонникам о сериале про группу t.A.T.u, который выйдет на "одной из самых крупных стриминговых площадок". По словам певицы, подробности будут известны совсем скоро.
Вскоре после заявления Катиной продюсер Сергей Галоян, автор песен группы t.A.T.u, указал, что не даст разрешения исполнять их на трибьют-концерте. Он написал в сторис, что "никакого трибьюта 2022 не будет". Продюсер отметил, что намерен судиться, ведь он не разрешит исполнять на трибьют-концепте свои песни. Напомним, Галоян является обладателем прав на такие хиты как "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "Мальчик-гей" и многие другие.
"Я не давал разрешение и не собираюсь. Лена Катина, умей договариваться со всеми сторонами", - написал он.
Продюсер считает, что Катина выступает с заявлениями, которые порочат его репутацию, и препятствует его текущим проектам. Галоян готовится к проведению трибьют-шоу "200 по встречной". Оно должно состояться 20 ноября. В числе его заявленных участников - Вера Брежнева, Лариса Долина и IOWA.