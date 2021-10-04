ВИДЕО ⟩ Радулов подрался с 21-летним игроком в предсезонном матче НХЛ

Матч проходил в Эль-Пасо (Техас) и завершился победой "Далласа" со счётом 6:3.

В составе победителей шайбы забросили Томас Харли, Джейми Бенн, Тай Делландреа, Джо Павелски, Тайлер Сегин и Радек Факса. За "Аризону" голами отметились Шейн Гостисбер, Лиам О’Брайан и Кристиан Фишер.

Российский нападающий "Далласа" совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности "+1". Кроме этого, 35-летний хоккеист отметился дракой с чешским форвардом Яном Еником.

Игроки устроили потасовку в конце третьего периода при счёте 4:3 в пользу "Далласа". 21-летний Еник несколько раз попал Радулову ударами сверху, после чего драку прервали арбитры.