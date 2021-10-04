ВИДЕО ⟩ Радулов подрался с 21-летним игроком в предсезонном матче НХЛ
Российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов подрался с нападающим "Аризоны Койотс" Яном Еником во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский форвард "Даллас Старз" Александр Радулов подрался с нападающим "Аризоны Койотс" Яном Еником во время предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Матч проходил в Эль-Пасо (Техас) и завершился победой "Далласа" со счётом 6:3.
В составе победителей шайбы забросили Томас Харли, Джейми Бенн, Тай Делландреа, Джо Павелски, Тайлер Сегин и Радек Факса. За "Аризону" голами отметились Шейн Гостисбер, Лиам О’Брайан и Кристиан Фишер.
Российский нападающий "Далласа" совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности "+1". Кроме этого, 35-летний хоккеист отметился дракой с чешским форвардом Яном Еником.
Игроки устроили потасовку в конце третьего периода при счёте 4:3 в пользу "Далласа". 21-летний Еник несколько раз попал Радулову ударами сверху, после чего драку прервали арбитры.
Didn't see an Alexander Radulov fight coming. pic.twitter.com/9JkHjngh9v— Matthew DeFranks (@MDeFranks) October 4, 2021