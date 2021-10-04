Видео ⟩ 4 октября - Всемирный день защиты животных

С тех пор этот день отмечается каждый год во всем мире, чтобы улучшить качество жизни животных и отношение к ним, обеспечивая лучшее и светлое будущее для них.

Мы, TVNET GRUPA, также призываем быть рядом и помогать тем, кто не может сделать это сам. Мы поддерживаем наших маленьких друзей. Вы также можете помочь и отметить Всемирный день защиты животных:​

Пожертвуйте! Поддержите приюты, ассоциации животных;

Станьте волонтером в одном из приютов для животных;

Сделайте этот день особенным и для своего питомца;

Не покупайте продукты животного происхождения;

Дарите своим питомцам безусловную любовь.

В течение месяца сотрудники TVNET GRUPA делали пожертвования в пользу обитателей приюта общества защиты животных Ķepu-Ķepā. Благодаря нашим друзьям PetCity наше пожертвование стало еще более трогательным.

Видео: TVNET гостит в Ķepu-Ķepā

Если вы также хотите поддержать и помочь, сделайте пожертвование и отправляйтесь в гости. Может быть, кто-то из обитателей приюта покорит ваше сердце и вы встретите нового лучшего друга.