Пн, 4.10.2021
На данный момент я не могу сделать достоверных прогнозов, что мы сможем вакцинировать эти условные 70% латвийского общества к концу года. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ 4 октября - Всемирный день защиты животных

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 4 октября, во всем мире отмечают День защиты животных. Этот день впервые отметили в Берлине в 1925 году, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам защиты животных.

С тех пор этот день отмечается каждый год во всем мире, чтобы улучшить качество жизни животных и отношение к ним, обеспечивая лучшее и светлое будущее для них.

Мы, TVNET GRUPA, также призываем быть рядом и помогать тем, кто не может сделать это сам. Мы поддерживаем наших маленьких друзей. Вы также можете помочь и отметить Всемирный день защиты животных:​

  • Пожертвуйте! Поддержите приюты, ассоциации животных;
  • Станьте волонтером в одном из приютов для животных;
  • Сделайте этот день особенным и для своего питомца;
  • Не покупайте продукты животного происхождения;
  • Дарите своим питомцам безусловную любовь.

В течение месяца сотрудники TVNET GRUPA делали пожертвования в пользу обитателей приюта общества защиты животных Ķepu-Ķepā. Благодаря нашим друзьям PetCity наше пожертвование стало еще более трогательным.

Видео: TVNET гостит в Ķepu-Ķepā

Если вы также хотите поддержать и помочь, сделайте пожертвование и отправляйтесь в гости. Может быть, кто-то из обитателей приюта покорит ваше сердце и вы встретите нового лучшего друга.

Галерея: TVNET в приюте Ķepu-Ķepā


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