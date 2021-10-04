Фото ⟩ Дочь Кейт Мосс Лила вышла на подиум с инсулиновой помпой и вдохновила других

У дочери знаменитой модели диабет первого типа, и она вышла на подиум с инсулиновой помпой, прикрепленной к бедру. Устройство было невозможно не заметить, поскольку Лила была одета в слитный купальник и жакет.

Ее выход просто взорвал соцсети. Пользователи интернета отметили смелость девушки.

Фолловеры Лилы оставили множество комментариев с благодарностью за ее поступок. Часть из них отметила, что таким образом девушка вдохновила многих людей, живущих с диабетом T1. Благодарили Лилу и родители тех детей, которые тоже страдают от диабета первого типа.