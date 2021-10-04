Пн, 4.10.2021
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Нил Ушаков, председатель партии "Согласие" и депутат Европарламента
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На магистрали Rail Balticа возможны ночные экспрессы

Визуализация ж/д станции Rail Baltica ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Одной из возможных услуг на скоростной железнодорожной магистрали Rail Balticа может стать движение ночных поездов-экспрессов, способных развивать скорость до 200 километров в час. Об этом шла речь на состоявшемся в сентябре заседании рабочей группы предприятия RB Rail.

Как отметили специалисты, за последние 30 лет спрос на ночные экспрессы в Европе снизился, однако в последние годы интерес к ночным поездам возобновился.

Как считают эксперты, регулярные ночные экспрессы могли бы перемещаться на линии Таллинн-Вильнюс, Вильнюс-Варшава, Вильнюс-Берлин.

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Первоначальные подсчеты показывают, что такой поезд мог бы за 8,5 часа добраться от Варшавы до Таллинна, а от Берлина до столицы Эстонии - за 14,5 часа.

"Дополнительно будут проанализированы и другие потенциальные направления - Вена, Прага, Будапешт, Братислава и Амстердам, в том числе и такие сезонно популярные линии, как Закопане в Польше, Попрад в Словакии, Зальцбург и Инсбрук в Австрии", - пояснил представитель АО RB Rail Жан-Марк Галимон.

"Учитывая конкурентоспособные показатели времени в пути и то, что услуга ночного экспресса соответствует привычкам жителей стран Балтии, предприятие RB Rail предполагает, что ночные поезда будут пользоваться популярностью. В свою очередь это позволит заметно снизить объемы выбросов СО2 в странах Балтии", - отмечает предприятие.


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