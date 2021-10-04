На магистрали Rail Balticа возможны ночные экспрессы

Как отметили специалисты, за последние 30 лет спрос на ночные экспрессы в Европе снизился, однако в последние годы интерес к ночным поездам возобновился.
Как считают эксперты, регулярные ночные экспрессы могли бы перемещаться на линии Таллинн-Вильнюс, Вильнюс-Варшава, Вильнюс-Берлин.
Первоначальные подсчеты показывают, что такой поезд мог бы за 8,5 часа добраться от Варшавы до Таллинна, а от Берлина до столицы Эстонии - за 14,5 часа.
"Дополнительно будут проанализированы и другие потенциальные направления - Вена, Прага, Будапешт, Братислава и Амстердам, в том числе и такие сезонно популярные линии, как Закопане в Польше, Попрад в Словакии, Зальцбург и Инсбрук в Австрии", - пояснил представитель АО RB Rail Жан-Марк Галимон.
"Учитывая конкурентоспособные показатели времени в пути и то, что услуга ночного экспресса соответствует привычкам жителей стран Балтии, предприятие RB Rail предполагает, что ночные поезда будут пользоваться популярностью. В свою очередь это позволит заметно снизить объемы выбросов СО2 в странах Балтии", - отмечает предприятие.