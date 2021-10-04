На магистрали Rail Balticа возможны ночные экспрессы

Как отметили специалисты, за последние 30 лет спрос на ночные экспрессы в Европе снизился, однако в последние годы интерес к ночным поездам возобновился.

Как считают эксперты, регулярные ночные экспрессы могли бы перемещаться на линии Таллинн-Вильнюс, Вильнюс-Варшава, Вильнюс-Берлин.

Первоначальные подсчеты показывают, что такой поезд мог бы за 8,5 часа добраться от Варшавы до Таллинна, а от Берлина до столицы Эстонии - за 14,5 часа.

"Дополнительно будут проанализированы и другие потенциальные направления - Вена, Прага, Будапешт, Братислава и Амстердам, в том числе и такие сезонно популярные линии, как Закопане в Польше, Попрад в Словакии, Зальцбург и Инсбрук в Австрии", - пояснил представитель АО RB Rail Жан-Марк Галимон.