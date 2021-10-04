Тренер следующего соперника Бриедиса: "16 октября мы увидим нового чемпиона"

Напомним, бой Бриедиса и Манна состоится 16 октября в "Арена Рига". На кону будет стоять пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.

Фаворитом поединка считается латвийский боксёр, который в данный момент является первым номером в рейтинге первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг). Несмотря на это, Бот считает, что его подопечный готов нанести Бриедису второе поражение в карьере.

"Артуру под силу победить Бриедиса. Любой боксёр, который весит почти 100 кг, может победить своего соперника. Бриедис всего лишь человек, поэтому верю, что он сможет его победить", - сказал тренер.

Команда латвийского боксёра узнала о поединке с Манном около двух месяцев назад, так же, как и команда немецкого спортсмена. На данный момент Манн не может похвастаться громкими победами. Боксёр, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).

"Ему придётся быть сконцентрированным на протяжении всего боя. Нужно будет следовать плану и двигаться вперёд даже при давлении соперника. Его не волнует, что бой пройдёт вдали от его дома, а зрители будут настроены против него. За время карьеры он сталкивался с подобным неоднократно, поэтому в этом нет ничего нового", - считает Бот.

За пять дней до боя оппонент Бриедиса по прозвищу "Человек-молния" отметит свой 31-й день рождения. 16 из своих поединков Манн провёл в Германии, а ещё два - в США и ЮАР.

"Сильной стороной Артура является техника. Он как губка. Покажите ему что-то новое и он сможет это применить через несколько секунд. Я тренирую его с того момента, как она начал заниматься боксом. Для него это большая возможность и я считаю, что он ею воспользуется. 16 октября мы увидим нового чемпиона мира", - сказал тренер немецкого боксёра.