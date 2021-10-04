Тренер следующего соперника Бриедиса: "16 октября мы увидим нового чемпиона"
Боксёр Артур Манн готов победить Майриса Бриедиса, считает тренер представителя Германии Виталий Бот.
Боксёр Артур Манн готов победить Майриса Бриедиса, считает тренер представителя Германии Виталий Бот.
Напомним, бой Бриедиса и Манна состоится 16 октября в "Арена Рига". На кону будет стоять пояс чемпиона Международной боксёрской федерации (IBF) в первой тяжёлой весовой категории, который в данный момент принадлежит Бриедису.
Фаворитом поединка считается латвийский боксёр, который в данный момент является первым номером в рейтинге первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг). Несмотря на это, Бот считает, что его подопечный готов нанести Бриедису второе поражение в карьере.
"Артуру под силу победить Бриедиса. Любой боксёр, который весит почти 100 кг, может победить своего соперника. Бриедис всего лишь человек, поэтому верю, что он сможет его победить", - сказал тренер.
Команда латвийского боксёра узнала о поединке с Манном около двух месяцев назад, так же, как и команда немецкого спортсмена. На данный момент Манн не может похвастаться громкими победами. Боксёр, который родился в Казахстане, оказался в профессиональном боксе в 2015 году. С тех пор он провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед (9 - нокаутом).
"Ему придётся быть сконцентрированным на протяжении всего боя. Нужно будет следовать плану и двигаться вперёд даже при давлении соперника. Его не волнует, что бой пройдёт вдали от его дома, а зрители будут настроены против него. За время карьеры он сталкивался с подобным неоднократно, поэтому в этом нет ничего нового", - считает Бот.
За пять дней до боя оппонент Бриедиса по прозвищу "Человек-молния" отметит свой 31-й день рождения. 16 из своих поединков Манн провёл в Германии, а ещё два - в США и ЮАР.
"Сильной стороной Артура является техника. Он как губка. Покажите ему что-то новое и он сможет это применить через несколько секунд. Я тренирую его с того момента, как она начал заниматься боксом. Для него это большая возможность и я считаю, что он ею воспользуется. 16 октября мы увидим нового чемпиона мира", - сказал тренер немецкого боксёра.
36-летний Бриедис за свою профессиональную боксёрскую карьеру одержал 27 побед, 19 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в первом полуфинале сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.