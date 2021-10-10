Звездные страсти ⟩ Пугачеву прооперировали за границей, а Высоцкая заявила о расставании с Кончаловским?

Аллу Пугачеву прооперировали за границей?

Портал "Экспресс-газета" разместил мнение российского пластического хирурга Александра Вдовина о внешности Аллы Борисовны. Специалист отметил, что 72-летняя Примадонна явно сделала очередную подтяжку лица, отчего стала выглядеть "идеально".

Вдовин полагает, что певица совершенно точно регулярно посещает косметологов, проходит различные процедуры и делает "уколы красоты". Кроме того, у звезды в распоряжении лучшая косметика.

Специалист подчеркивает, что в возрасте Пугачевой любое хирургическое вмешательство может кончиться печально, ведь наркоз дает существенную нагрузку на организм. Он уверен, что в России практически никто из его коллег не выполнил бы такую ювелирную работу, а потому считает, что Алла Борисовна обратилась к западным медикам.

Вдовин привел в пример изгиб щеки, который мы можем наблюдать при повороте лица на три четверти и который плавно спускается к линии челюсти - вот эта линия считается у косметологов эталоном молодости. То, как выглядит Пугачева, говорит о таланте специалиста, к которому она обращалась.

"Я уверен, что это был не российский хирург - вмешательства были выполнены за пределами России", - заявил Вдовин.

Как вы считаете, прибегает ли сейчас Алла Борисовна к пластическим операциям?

Высоцкая заявила о расставании с Кончаловским?

Портал "Экспресс-газета" выпустил заметку с громким заголовком о том, что Юлия Высоцкая якобы заявила о расставании с Андреем Кончаловским, но оказалось, что все наоборот, а это лишь громкий заголовок.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале "Кинотавр" в Сочи. Между ними сразу завязался бурный роман, а после они вступили в брак. Юлия и Андрей Сергеевич не только создали семью, но и стали союзниками, а Высоцкая не только родила детей кинорежиссеру, но и стала его музой.

Правда, недавно Юлия в интервью Дмитрию Быкову призналась, что работать со знаменитым супругом ей намного легче, чем жить. За годы совместной жизни было многое. Но они держались вместе, переживая неспокойные моменты.

"Мы, как бы это странно ни звучало, мы родные люди и поняли это рано, когда встретились. Мы могли бы расстаться в какие-то моменты, могло бы что-то случиться, но мы близкие. Это какая-то близкая связь", - сказала Высоцкая Быкову.

Андрей Сергеевич уже много лет находится рядом с Юлией и, похоже, уходить от нее не собирается, а сама она старается не вспоминать о прошлых отношениях мужа.

Сейчас Высоцкая и Кончаловский работают над новым проектом и параллельно занимаются сыном Петей, который поступил в вуз на архитектурный факультет.