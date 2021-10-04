Пн, 4.10.2021
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Нил Ушаков, председатель партии "Согласие" и депутат Европарламента

Фото ⟩ Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь

Иван Охлобыстин ФОТО: скриншот видео с YouTube

55-летний российский актер Иван Охлобыстин выдал замуж 23-летнюю дочь Евдокию. Снимками с торжества он поделился на своей Instagram-странице. 

"Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!" - написал он под фотографией у загса с супругой. 

Артист также опубликовал снимок Евдокии и ее избранника Георгия, сделанную в загсе.

"Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира", - подписал Охлобыстин кадр, на котором молодожены держат на руках своих собак.

Напомним, у Охлобыстина шестеро детей. В мае 2021 года замуж вышла его старшая дочь Анфиса. Молодожены зарегистрировали отношения в и обвенчались в церкви. Ранее актер намеревался выдать Анфису за телеведущего Бориса Корчевникова. 


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