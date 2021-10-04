Фото ⟩ Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь

"Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!" - написал он под фотографией у загса с супругой.

Артист также опубликовал снимок Евдокии и ее избранника Георгия, сделанную в загсе.

"Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира", - подписал Охлобыстин кадр, на котором молодожены держат на руках своих собак.