Фото ⟩ Иван Охлобыстин выдал замуж вторую дочь
55-летний российский актер Иван Охлобыстин выдал замуж 23-летнюю дочь Евдокию. Снимками с торжества он поделился на своей Instagram-странице.
55-летний российский актер Иван Охлобыстин выдал замуж 23-летнюю дочь Евдокию. Снимками с торжества он поделился на своей Instagram-странице.
"Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!" - написал он под фотографией у загса с супругой.
Артист также опубликовал снимок Евдокии и ее избранника Георгия, сделанную в загсе.
"Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира", - подписал Охлобыстин кадр, на котором молодожены держат на руках своих собак.
Напомним, у Охлобыстина шестеро детей. В мае 2021 года замуж вышла его старшая дочь Анфиса. Молодожены зарегистрировали отношения в и обвенчались в церкви. Ранее актер намеревался выдать Анфису за телеведущего Бориса Корчевникова.