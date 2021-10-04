"Они продолжают обманывать людей". Латковскис обрушился с критикой на часть партий

Он упрекнул эти партии в том, что они продолжают обманывать людей, распространяя ложную информацию о вакцинации.

Говоря о возможном введении ограничений, Латковскис заявил, что локдаун - не самое правильное решение, потому что оно краткосрочное, а единственное правильное решение - это вакцинация.

Политик также считает, что вопрос о введении новых ограничений должен решаться всем правительством с участием экспертов из разных областей, чтобы понять, каким будет влияние ограничений на семьи, образовательные учреждения, экономику, людей и доходы государственного бюджета.

Такие шаги необходимо серьезно рассмотреть, а не делать популистские заявления, призывая решать проблему быстро, "одним махом".