Пн, 4.10.2021
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Якоб Йозефсон, председатель правления Lidl Latvija

"Они продолжают обманывать людей". Латковскис обрушился с критикой на часть партий

"Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В настоящее время наблюдается "пандемия невакцинированных от Covid-19", ответственность за которую должны взять на себя партии, все еще выступающие против вакцинации, заявил агентству LETA председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

Он упрекнул эти партии в том, что они продолжают обманывать людей, распространяя ложную информацию о вакцинации.

Говоря о возможном введении ограничений, Латковскис заявил, что локдаун - не самое правильное решение, потому что оно краткосрочное, а единственное правильное решение - это вакцинация.

Политик также считает, что вопрос о введении новых ограничений должен решаться всем правительством с участием экспертов из разных областей, чтобы понять, каким будет влияние ограничений на семьи, образовательные учреждения, экономику, людей и доходы государственного бюджета.

Такие шаги необходимо серьезно рассмотреть, а не делать популистские заявления, призывая решать проблему быстро, "одним махом".

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывает правительство обсудить введение более строгих антиковидных ограничений, а эпидемиолог Никита Троянский предлагает ограничить заболеваемость введением регулярных локдаунов.


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