В Елгаве после преследования задержан пьяный водитель без прав
В Елгаве в субботу был задержан пьяный водитель без прав, который пытался сбежать от полиции, сообщает агентство LETA.
В Елгаве в субботу был задержан пьяный водитель без прав, который пытался сбежать от полиции, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели, 2 октября, инспекторы полиции получили информацию о водителе Opel Astra Caravan, который, возможно, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Подходящую по приметам машину заметили в Елгаве у здания по ул. Дзиркас, 4, однако сам водитель, увидев стражей порядка, начал бегство и не подчинялся многократным требованиям остановиться. Вскоре водитель Opel Astra Caravan совершил левый поворот, однако не рассчитал скорость, выехал на тротуар и врезался в дорожный знак, повредив его.
Это водителя не остановило, и он продолжил дорогу и въехал во двор многоквартирного дома, где служебный автомобиль его наконец настиг и заблокировал проезд.
Начат уголовный процесс за управление автомобилем в пьяном виде и без прав. Начат и процесс административного нарушения по факту бегства, за что был применен денежный штраф в размере 140 евро.