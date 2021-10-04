В Елгаве после преследования задержан пьяный водитель без прав

В конце прошлой недели, 2 октября, инспекторы полиции получили информацию о водителе Opel Astra Caravan, который, возможно, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Подходящую по приметам машину заметили в Елгаве у здания по ул. Дзиркас, 4, однако сам водитель, увидев стражей порядка, начал бегство и не подчинялся многократным требованиям остановиться. Вскоре водитель Opel Astra Caravan совершил левый поворот, однако не рассчитал скорость, выехал на тротуар и врезался в дорожный знак, повредив его.

Это водителя не остановило, и он продолжил дорогу и въехал во двор многоквартирного дома, где служебный автомобиль его наконец настиг и заблокировал проезд.

Выяснилось, что в выдохе водителя 1980 года рождения 2,35 промилле алкоголя. Кроме того, в результате проверки оказалось, что водителю уже ранее было запрещено управлять транспортными средствами из-за пьяной езды.