Хабиб рассказал, как чуть не подрался с фанатами "Ливерпуля"
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как чуть не попал в потасовку с фанатами "Ливерпуля" после матча 7-го тура Английской Премьер-Лиги с "Манчестер Сити".
Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как чуть не попал в потасовку с фанатами "Ливерпуля" после матча 7-го тура Английской Премьер-Лиги с "Манчестер Сити".
Минувшие выходные бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провёл в Англии, где сначала посетил футбольный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном", а затем отправился на игру "Ливерпуля" с "Манчестер Сити", где едва не подрался с фанатами "красных".
"Когда я вышел со стадиона "Энфилд", то попал в толпу фанатов "Ливерпуля". Меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой. За день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Это был опасный момент", - приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал Islam Channel.
Перед поездкой в Ливерпуль Нурмагомедов побывал на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, где встретился с сэром Алексом Фергюсоном, получил в подарок футболку с седьмым номером и своим именем, а также устроил дуэль взглядов с бывшим игроком "красных дьяволов" Рио Фердинандом.