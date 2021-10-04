Хабиб рассказал, как чуть не подрался с фанатами "Ливерпуля"

Минувшие выходные бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов провёл в Англии, где сначала посетил футбольный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном", а затем отправился на игру "Ливерпуля" с "Манчестер Сити", где едва не подрался с фанатами "красных".

"Когда я вышел со стадиона "Энфилд", то попал в толпу фанатов "Ливерпуля". Меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой. За день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Это был опасный момент", - приводит слова Нурмагомедова YouTube-канал Islam Channel.