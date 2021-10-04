За неделю количество выявленных случаев Covid-19 выросло на 62,2%

Из всех проведенных тестов 56% были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, 44% - с остальным населением. Из положительных случаев Covid-19 13% были связаны со скринингом в образовательных учреждениях, а 87% были обнаружены у остальной части населения.

Из всех случаев заражения, выявленных при скрининге, в 64,1% симптомы заболевания наблюдались, поэтому SPKC призывает родителей внимательно оценивать состояние здоровья ребенка и, если у ребенка кашель, насморк, недомогание, высокая температура или другие признаки болезни, не пускать его в школу.

На прошлой неделе в среднем проводилось 20 378 тестов в день, и выявлялось в среднем по 979 новых случаев. Это второе по величине количество новых инфицированных за неделю за весь период пандемии. Еще более высокая заболеваемость Covid-19 была только в первую неделю января 2021 года.

Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, особенно в возрастной группе 10-14 лет. Уровень репродукции инфекции за последнюю неделю вырос с 1,21 до 1,38. Это свидетельствует о распространении инфекции в обществе, которое не может быть существенно ограничено существующими мерами безопасности.