385 миллиардов долларов, 125 из которых должна Россия. Как Китай вгоняет другие страны в долги

Однако вскоре исследователи начали предупреждать, что финансовое бремя этого проекта главным образом ложится на такие страны, как Венесуэла, Пакистан, Лаос и Камбоджа. Проведенное в 2018 году Financial Times исследование показало, что в большей части стран, с которыми Китай сотрудничал в рамках проекта, росли экономические риски, а также риск неплатежеспособности.

Откуда долги?

За последние 20 лет Китай активно финансировал проекты в развивающихся странах и занял доминирующее положение в мире. Сейчас, по информации AidData, Китай на международные проекты экономического развития тратит вдвое больше, чем США и другие державы - минимум 85 миллиардов долларов в год.

В рамках проекта Китай вложил более 843 миллионов долларов в строительство дорог, мостов, портов и больниц в 163 странах Африки и Центральной Азии, и почти 70% из этой суммы выделены государственным банкам и госпредприятиям в виде кредитов.

Эти кредиты не формируются как государственный долг, а списываются на других игроков рынка, так как многие беднейшие страны терпят из-за долгов большие потери и не могут позволить себе официально брать на себя новые долги, указывает Парк.

Из отчета AidData видно, что крупнейшим заемщиком является Россия, которая должна Китаю 125 миллиардов долларов. Эти страны тесно сотрудничают в рамках проекта "Один пояс и один путь", а в 2018 году было достигнуто соглашение между российскими и китайскими банками о кредитах на 9,5 миллиарда долларов и финансировании различных проектов в Арктике. После этого было достигнуто соглашение и о создании китайского "морского шелкового пути". Впрочем, в последнее время в России звучат призывы искать альтернативы этому сотрудничеству.

Чем это грозит другим странам?

Сообщение AidData свидетельствует, что Китай фактически загоняет беднейшие страны в долговую яму. Как сообщает Financial Times, аналитики выразили опасения, что это может привести к ситуации, когда Пекин перенимает активы стран, которые больше не могут выплачивать долги. Критики указывают, что эти опасения преувеличены и, скорее всего, они отражают опасения по поводу возрастающего влияния Китая в мире.

Исследование Университета Джона Хопкинса, проведенное в 2020 году, показало, что в период с 2000 по 2019 год Китай аннулировал Африке долги в размере 3,4 миллиарда долларов, а долги еще на 15 миллиардов были рефинансированы или реструктурированы. Китай не присвоил себе активы ни одного государства.