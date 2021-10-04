Страсти в Добельском крае: отстранен мэр, на его место избран другой

Внеочередное заседание думы по отстранению мэра из-за утраты доверия было созвано по предложению оппозиции - Крестьянского союза Латвии (КСЛ). При голосовании оппозицию поддержал избранный от партии "За человечную Латвию" (KPV LV) Марис Фелдманис. В июле Гайгалис стал мэром именно благодаря голосу Фелдманиса.

В Добельской краевой думе 19 депутатов. На выборах в июне 44% голосов и девять мандатов набрал КСЛ, но найти необходимый еще один голос для избрания мэра КСЛ не удалось, так как остальные четыре избранные в думу партии объединились против.

Новым мэром края десятью голосами "за" избран Ивар Горскис (КСЛ). Он окончил Латвийскую академию полиции и до объединения краев работал юристом в Терветском и Ауцском самоуправлениях.

От должностей отстранены и оба заместителя председателя думы - Виестур Рейнфелдс (Латвийское объединение регионов, ЛОР) и Эдгар Лайминьш ("Новое Единство"). Новыми заместителями избраны Гунтис Сафранович (КСЛ) и Фелдманис.

В заседании участвовали 18 из 19 депутатов.