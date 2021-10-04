4 октября в одном абзаце ⟩ Возможность введения режима ЧС, стройка в центре Риги и скандал с участием Домбравы

События дня в одном абзаце: Рига меняется! Прошла торжественная церемония закладки первого камня одного из четырех офисных зданий в центре столицы. Журналисты изучили ротационный круг на улице Лубанас: к сожалению, nav labi. Минобороны потратит уйму денег (30 миллионов) на бронетранспортеры, а "любимец" русскоязычных жителей Янис Домбрава попал в громкий скандал . Романсы о финансах: журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров, а Китаю, как выяснилось, куча стран должна кучу денег, особенно Россия.

Все обсуждают: В центре внимания всей Латвии - возможный локдаун. Сегодня к нему призывали как глава Минздрава Даниэль Павлютс, так и эпидемиолог Никита Троянский. В свою очередь врачи предупредили о возможном коллапсе в сфере здравоохранения. К вечеру решение об ограничениях все-таки было принято. Но не полностью. Стало известно лишь то, что завтра коалиция заслушает представителей больниц и все решит. Кроме того, Павлютс рассказал о том, что в Латвии снова может быть введен режим ЧС. Поэтому продолжаем нервничать (или спокойно жить с ковид-сертификатом) и ждем завтра!