В работе Facebook возникли глобальные технические проблемы

Все три приложения, принадлежащие Facebook и работающие в общей инфраструктуре, полностью перестали работать вскоре после 19 часов. Перестали работать и продукты, являющиеся частью семьи приложений, например, Facebook Workplace.

Пользователи Facebook просто увидели сообщение об ошибке с страницы или сообщение, что браузер не может подключиться к интернету. В свою очередь WhatsApp и Instagram продолжали работу, но не показывали новое содержание.

Facebook разместил сообщение о сбое в Twitter.

"Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", - сказано в сообщении компании.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 4, 2021

О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация, сообщает Русская служба ВВС.

В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг "облачного" хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.

Проблемы в работе Facebook возникают довольно редко, однако у них обычно большие последствия, особенно потому, что они влияют на три крупнейших в мире приложения.