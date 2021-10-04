В работе Facebook возникли глобальные технические проблемы

Все три приложения, принадлежащие Facebook и работающие в общей инфраструктуре, полностью перестали работать вскоре после 19 часов. Перестали работать и продукты, являющиеся частью семьи приложений, например, Facebook Workplace.
Пользователи Facebook просто увидели сообщение об ошибке с страницы или сообщение, что браузер не может подключиться к интернету. В свою очередь WhatsApp и Instagram продолжали работу, но не показывали новое содержание.
Facebook разместил сообщение о сбое в Twitter.
"Мы знаем о том, что некоторые не могут получить доступ к нашим аппам и услугам. Мы пытаемся вернуть все к нормальной работе как можно быстрее и приносим извинения за причинённые неудобства", - сказано в сообщении компании.
О причинах сбоя не сообщается, однако некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о неполадках в работе DNS-серверов, которые использует Facebook. DNS-серверы иногда сравнивают с адресной книгой интернета, они направляют отдельные веб-браузеры и аппы к серверам, где содержится нужная им информация, сообщает Русская служба ВВС.
В этом году проблемы с DNS-серверами уже приводили к массовому отключению нескольких интернет-сайтов. В одном из случаев выяснилось, что отключение было вызвано тем, что клиент крупного провайдера услуг "облачного" хранения данных изменил свои настройки, вызвав программную ошибку, которая затронула огромное количество сайтов.
Проблемы в работе Facebook возникают довольно редко, однако у них обычно большие последствия, особенно потому, что они влияют на три крупнейших в мире приложения.
Последний глобальный сбой в работе социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp произошел в марте 2021 года. Тогда более половины юзеров Instagram, написавших о неполадках, столкнулись с проблемами с загрузкой приложения.