Историческое событие: первый киноэкипаж в космосе - Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Во вторник, 5 октября, в 11 часов 55 минут (по московскому времени) состоится историческое событие - с Байконура на МКС отправится первый в мире киноэкипаж. В основном составе - актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, сообщает Первый канал.
Историческое событие - первые съемки полнометражного фильма в космосе
Полет на МКС - это часть большого научно-просветительского проекта Первого канала и "Роскосмоса". Сейчас идут последние приготовления к запуску ракеты-носителя и проводится проверка работы всех систем.
4 октября на заседании Государственной комиссии была окончательно утверждена команда.
В основном составе на МКС для съемок в космосе отправятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Известно, что они пробудут на МКС до 17 октября.
Первый канал будет транслировать старт с Байконура. Для этого телевидение привезло на стартовую площадку около полусотни камер. Зрителям пообещали, что это историческое событие покажут с самых разных и необычных ракурсов. Сама трансляция начнется гораздо раньше.
Юлия Пересильд о полете
Юлия призналась журналистам, что для нее сложной была научная и теоретическая часть. Именно с этого началась подготовка.
"Когда я изучала конструкцию транспортного пилотируемого корабля, мне она давалась очень тяжело - это огромное количество аббревиатур. Когда пошли испытания, было тоже сложно, но более интересно", - призналась актриса в разговоре с агентством "Москва".
Что касается внешности, то Пересильд отметила, что ее волнует, как полет скажется на ней. По ее словам, опытные космонавты поделились с актерами лайфхаками, как следить за внешностью в невесомости.
Техническая часть и роль настоящего космонавта
Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров будет возглавлять экспедицию Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на корабле "Союз МС-19". Ранее он рассказал СМИ, что актеров готовили по усеченной программе. На Шкаплерове будет основная нагрузка по управлению кораблем.
В полнометражном художественном фильме "Вызов" Шкаплеров сыграет командира космического корабля, который доставит на станцию девушку-врача.
В программе "Редакция" инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов рассказал, что для работы над фильмом "Вызов" была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа.
"Вместо того чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полетов, и весь этот план был перекроен", - цитирует Хохлова Lenta.ru.
Напомним, российской актрисе Юлии Пересильд 37 лет. Она с детства мечтала стать актрисой. В возрасте одиннадцати лет участвовала в конкурсе юных талантов "Утренняя звезда". После школы поступила на факультет русской филологии, но, проучившись всего год, отправилась в Москву в театральный вуз. Снималась в фильмах "Край", "Битва за Севастополь" , "Угрюм-река", "Зулейха открывает глаза", "Людмила Гурченко". Дважды становилась лауреатом премии "Золотой орел".