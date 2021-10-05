Видео, фото ⟩ Историческое событие: Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос

Историческое событие - первые съемки полнометражного фильма в космосе

Полет на МКС - это часть большого научно-просветительского проекта Первого канала и "Роскосмоса". 4 октября на заседании Государственной комиссии была окончательно утверждена команда.

В основном составе на МКС для съемок в космосе отправились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Известно, что они пробудут на МКС до 17 октября.

Галерея: Старт ракеты на МКС

Первый канал транслирует старт с Байконура. Для этого телевидение привезло на стартовую площадку около полусотни камер. Зрителям пообещали, что это историческое событие покажут с самых разных и необычных ракурсов.

ФОТО: AFP PHOTO/Russian space agency Roscosmos/Andrey SHELEPIN/Scanpix

Юлия Пересильд о полете

Юлия призналась журналистам, что для нее сложной была научная и теоретическая часть. Именно с этого началась подготовка.

"Когда я изучала конструкцию транспортного пилотируемого корабля, мне она давалась очень тяжело - это огромное количество аббревиатур. Когда пошли испытания, было тоже сложно, но более интересно", - призналась актриса в разговоре с агентством "Москва".

ФОТО: AFP PHOTO/Russian space agency Roscosmos/Andrey SHELEPIN/Scanpix

Что касается внешности, то Пересильд отметила, что ее волнует, как полет скажется на ней. По ее словам, опытные космонавты поделились с актерами лайфхаками, как следить за внешностью в невесомости.

ФОТО: AFP PHOTO/Russian space agency Roscosmos/Andrey SHELEPIN/Scanpix

Техническая часть и роль настоящего космонавта

Российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров будет возглавлять экспедицию Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на корабле "Союз МС-19". Ранее он рассказал СМИ, что актеров готовили по усеченной программе. На Шкаплерове будет основная нагрузка по управлению кораблем.

В полнометражном художественном фильме "Вызов" Шкаплеров сыграет командира космического корабля, который доставит на станцию девушку-врача.

В программе "Редакция" инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов рассказал, что для работы над фильмом "Вызов" была использована готовящаяся к запуску федеральная космическая программа.

"Вместо того чтобы найти деньги, сделать дополнительный корабль, взяли корабль по федеральной космической программе, оплаченной правительством, на котором должны были лететь профессиональные космонавты. Был план полетов, и весь этот план был перекроен", - цитирует Хохлова Lenta.ru.

ФОТО: AFP PHOTO/Russian space agency Roscosmos/Andrey SHELEPIN/Scanpix