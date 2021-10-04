Пн, 4.10.2021
Латвия - как судно, приближающееся к айсбергу Нил Ушаков, председатель партии "Согласие" и депутат Европарламента
Нил Ушаков, председатель партии "Согласие" и депутат Европарламента
1

Левитс: Забор на границе Латвии и Беларуси нужно построить как можно скорее

Временный забор на границе с Беларусью ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Забор на границе Латвии и Беларуси необходимо построить как можно быстрее согласно регулированию чрезвычайной ситуации, отметил президент Эгил Левитс, который в понедельник в Рижском замке встретился с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Как сообщила руководитель медиа-центра канцелярии президента Юстине Дейсмане, премьер проинформировал Левитса о планах правительства завершить подготовку к бюджету на 2022 год и подать его в Сейм в середине октября.

Кроме того, стороны обсудили более строгие ограничения в связи с пандемией и ход вакцинации.

Напомним, в воскресенье пограничники предотвратили 11 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1479 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.


НАВЕРХ
Back