Левитс: Забор на границе Латвии и Беларуси нужно построить как можно скорее

Как сообщила руководитель медиа-центра канцелярии президента Юстине Дейсмане, премьер проинформировал Левитса о планах правительства завершить подготовку к бюджету на 2022 год и подать его в Сейм в середине октября.

Кроме того, стороны обсудили более строгие ограничения в связи с пандемией и ход вакцинации.

Напомним, в воскресенье пограничники предотвратили 11 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1479 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 38 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 390 граждан третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.