Премьер: ответственность за ситуацию с Covid-19 должны взять на себя отдельные депутаты и "псевдополитики"

Политик отметил, что "определенные парламентарии" и те, кого можно назвать "псевдополитиками", призывающие людей не вакцинироваться, должны взять на себя ответственность за сложившейся в стране ситуации.
Кариньш обвиняет их в том, что эти люди пытаются рассказывать, что пандемии Covid-19 нет, соответственно, не нужно и вакцинироваться. Это, по его мнению, можно назвать ложью.
"Они должны взять на себя серьезную ответственность за негативные последствия, исходящие из их, на мой взгляд, намеренного подстрекательства общества", - сказал премьер.
Напомним, в Латвии создан ряд партий, основывающих свои действия на вопросе Covid-19 и использующих риторику, направленную против политики борьбы государства с Covid-19, например, "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, Партия бойкота, "Свободной сильной Латвии".