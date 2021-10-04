Пн, 4.10.2021
Система здравоохранения должна быть защищена от катастрофических перегрузок, которые могут иметь негативные последствия для людей с другими проблемами со здоровьем, кроме Covid-19. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Премьер: ответственность за ситуацию с Covid-19 должны взять на себя отдельные депутаты и "псевдополитики"

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Отдельные депутаты Сейма и "псевдополитики" должны взять на себя ответственность за введение людей в заблуждение в вопросах Covid-19, что завершилось отказом людей от вакцинации, заявил в понедельник после заседания коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш, сообщает агентство LETA.

Политик отметил, что "определенные парламентарии" и те, кого можно назвать "псевдополитиками", призывающие людей не вакцинироваться, должны взять на себя ответственность за сложившейся в стране ситуации.

Кариньш обвиняет их в том, что эти люди пытаются рассказывать, что пандемии Covid-19 нет, соответственно, не нужно и вакцинироваться. Это, по его мнению, можно назвать ложью.

"Они должны взять на себя серьезную ответственность за негативные последствия, исходящие из их, на мой взгляд, намеренного подстрекательства общества", - сказал премьер.

Напомним, в Латвии создан ряд партий, основывающих свои действия на вопросе Covid-19 и использующих риторику, направленную против политики борьбы государства с Covid-19, например, "Закон и порядок" Алдиса Гобземса, "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, Партия бойкота, "Свободной сильной Латвии".


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