Геном вируса был изолирован; с живым вирусом работают и в Латвии

"В ответе [из лаборатории] указано, что с живым вирусом они не работают, и включительно не культивируют и не изолируют данный вирус".

и

"В Латвии этого вируса даже не нашли и не попытались этого сделать".

О том, что в Латвии был секвенирован геном вируса, а затем с ним проводятся исследования, писали, например, здесь и здесь.

Штейнберг рассказал, что в Латвии есть как минимум одна лаборатория, которая работает с живым вирусом SARS-CoV-2, выращивает вирус в клеточных культурах; вирус изолирован, он реален и живет в подходящих для него клетках. Эта лаборатория находится в Латвийском центре биомедицинских исследований. "Там есть такая же лаборатория уровня BSL-3, и там такие исследования проводятся".

В Национальной референс-лаборатории лабораторной службы RAKUS в Центре инфектологии тоже есть лаборатория уровня BSL-3, где разрешено работать с опасными инфекционными агентами, но там с SARS-CoV-2 не работают. Национальная референс-лаборатория занимается тестированием и диагностикой, а не геномными исследованиями вирусов или бактерий, пояснил Штейнберг.

"Cуществует два типа вирусов: есть вирус, геном которого состоит из РНК, и есть вирус, геном которого состоит из ДНК. SARS-CoV-2 - это РНК-вирус," объясняет представитель лабораторной службы RAKUS. Все образцы, собранные у живых людей, будь то слюна или мазок из носоглотки, содержат живой вирус. "Мы не выделяем живой вирус из образцов, мы выделяем РНК из вируса в образце, с которой затем проводим необходимые манипуляции", - рассказал Штейнберг. Он также отметил, что изолированные вирусные РНК или ДНК больше не заразны, они не опасны и не могут никому навредить.

"Во всем мире уже были поданы такие прошения, как сделали мы, во многих странах ответ пришел в принципе такой же, как и нам, о том, что либо они не работают с данным вирусом, либо они не могут выделить из-за того, что нету лаборатории БСЛ-3, такого уровня защиты лаборатории".

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"Нигде в мире еще не было четкой фотографии самого вируса, везде эта компьютерная постановка".

Re:Check ранее уже писал, что ученые изолировали вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, а также секвенировали полный геном. Фотографии изолированных частиц SARS-CoV-2 были опубликованы Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

Утверждения о том, что вирус якобы не был секвенирован, стали популярны и в других странах. Например, об этом писали специалисты по проверке фактов из Reuters, The Journal, AP News и Full Fact.

"И что тогда в этих вакцинах так называемых, там же тоже нет этого вируса. Насколько я понимаю, вакцина - это то, где он должен быть".

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что существуют три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используется для иммунизации. Это может быть цельный вирус или бактерия; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; или же только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный вирус.