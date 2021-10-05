Вт, 5.10.2021
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Геном вируса был изолирован; с живым вирусом работают и в Латвии

ФОТО: RE:CHECK

В социальной сети Facebook популярность получило видео, в котором латвийские распространители дезинформации говорят, что в лабораториях Латвии не был секвенирован геном SARS-CoV-2 и что лаборатории не работают с живым вирусом. Эксперт поясняет: изолят этого вируса был секвенирован Латвийским центром биомедицинских исследований (BMC) и Латвийским центром инфектологии (LIC), а с живым вирусом SARS-CoV-2 в Латвии работает BMC.

В видео говорится:

"Решили подать заявление в лабораторию, именно в ту, в которой как бы нужно этим заниматься, но ответ получили такой, что они вообще не знают, что такое этот вирус, потому что они его даже не выделили."

Представитель лабораторной службы Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Юрис Штейнберг в интервью с Re:Check назвал абсурдом утверждение о том, что в Латвии вирус не был выделен. "BMC был первым, кто секвенировал изолят этого вируса, теперь этим занимается и LIC," - рассказал Штейнберг.

"Я абсолютно уверен, что люди в этом видео понятия не имеют, что такое секвенирование, что такое изоляция вируса. Прежде всего, мы должны договориться с ними о терминологии - о том, что мы под этим подразумеваем," - сказал Штейнберг. - Если понимать это как выделение частиц вируса, которые являются инфекционными и могут быть использованы для заражения новых объектов - будь то клетки, живые люди или животные в лаборатории, - то ответ - да, в Латвии это делают, но Национальная референс-лаборатория RAKUS этим не занимается". В свою очередь, например, в случае с изоляцией генома вируса, то это делает любая лаборатория, которая занимается тестированием, пояснил Штейнберг.

"В ответе [из лаборатории] указано, что с живым вирусом они не работают, и включительно не культивируют и не изолируют данный вирус".

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"В Латвии этого вируса даже не нашли и не попытались этого сделать".

О том, что в Латвии был секвенирован геном вируса, а затем с ним проводятся исследования, писали, например, здесь и здесь.

Штейнберг рассказал, что в Латвии есть как минимум одна лаборатория, которая работает с живым вирусом SARS-CoV-2, выращивает вирус в клеточных культурах; вирус изолирован, он реален и живет в подходящих для него клетках. Эта лаборатория находится в Латвийском центре биомедицинских исследований. "Там есть такая же лаборатория уровня BSL-3, и там такие исследования проводятся".

В Национальной референс-лаборатории лабораторной службы RAKUS в Центре инфектологии тоже есть лаборатория уровня BSL-3, где разрешено работать с опасными инфекционными агентами, но там с SARS-CoV-2 не работают. Национальная референс-лаборатория занимается тестированием и диагностикой, а не геномными исследованиями вирусов или бактерий, пояснил Штейнберг.

"Cуществует два типа вирусов: есть вирус, геном которого состоит из РНК, и есть вирус, геном которого состоит из ДНК. SARS-CoV-2 - это РНК-вирус," объясняет представитель лабораторной службы RAKUS. Все образцы, собранные у живых людей, будь то слюна или мазок из носоглотки, содержат живой вирус. "Мы не выделяем живой вирус из образцов, мы выделяем РНК из вируса в образце, с которой затем проводим необходимые манипуляции", - рассказал Штейнберг. Он также отметил, что изолированные вирусные РНК или ДНК больше не заразны, они не опасны и не могут никому навредить.

"Во всем мире уже были поданы такие прошения, как сделали мы, во многих странах ответ пришел в принципе такой же, как и нам, о том, что либо они не работают с данным вирусом, либо они не могут выделить из-за того, что нету лаборатории БСЛ-3, такого уровня защиты лаборатории".

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"Нигде в мире еще не было четкой фотографии самого вируса, везде эта компьютерная постановка".

Re:Check ранее уже писал, что ученые изолировали вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, а также секвенировали полный геном. Фотографии изолированных частиц SARS-CoV-2 были опубликованы Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

Утверждения о том, что вирус якобы не был секвенирован, стали популярны и в других странах. Например, об этом писали специалисты по проверке фактов из Reuters, The Journal, AP News и Full Fact.

"И что тогда в этих вакцинах так называемых, там же тоже нет этого вируса. Насколько я понимаю, вакцина - это то, где он должен быть".

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указано, что существуют три основных подхода к разработке вакцин в зависимости от того, что используется для иммунизации. Это может быть цельный вирус или бактерия; фрагменты микроорганизма, вызывающие иммунный ответ; или же только генетический материал, содержащий код для синтеза конкретных белков, а не цельный вирус.

Ни одна из разрешенных и рекомендованных вакцин от Covid-19 не содержит живой вирус, сообщает Центр по профилактике и контролю заболеваний США (CDC). Вакцины Covid-19 "учат" нашу иммунную систему распознавать вирус, вызывающий Covid-19, и бороться с ним.


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