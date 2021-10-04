Rēzeknes gaļas kombināts построит объект в Риге у торгового центра Spicе

Инициатором локальной планировки является ООО Rēzeknes gaļas kombināts. Разработка планировки начата, чтобы создать предпосылки для развития объекта торговли и услуг с соответствующей инфраструктурой и благоустройством территории.

Локальный план предусматривает изменение текущего использования территории на смешанную застройку. В настоящее время на участке расположены здания ангарного типа.

Территория будет благоустроена, включая создание общедоступного сквера на пересечении улиц Яунмоку и Карля Улманя гатве. Будут максимально сохранены существующие деревья и посажены новые, предусмотрена также парковка.

Окончательное решение еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

По информации Firmas.lv, оборот мясоперерабатывающего предприятия ООО Rēzeknes gaļas kombināts в прошлом году составил 50,463 млн евро, что на 10,7% больше, чем годом ранее. Прибыль предприятия составила 1,792 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.