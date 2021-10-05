Предотвращение катастрофы Covid-19: возможны длинные каникулы в школах, Левитс не исключает ЧС

По словам Левитса, решения о дополнительных мерах для защиты от Covid-19 будут приниматься по двум направлениям. Первое направление будет заключаться в продвижении вакцинации с помощью различных призывов и кампаний. Второе направление может заключаться в уменьшении возможностей заразиться Сovid-19.

"Посмотрим, какими будут эти меры. Возможно, некоторые услуги будут доступны только тем, кто был вакцинирован от Covid-19 или переболел", - сказал президент.

Говоря о том, не опоздало ли решение о введении более строгих ограничений, Левитс заявил, что проблема в том, что политики стараются как можно меньше принимать непопулярные решения, потому что это влияет на их рейтинг.

"Политики должны принимать правильные решения, отвечающие интересам государства и общества. Конечно, большинство общества против ограничений, и политики прислушиваются к этому. Сегодня мы видим последствия. Как сказал премьер-министр, ответственность должны нести те, кто призывает не вакцинироваться", - сказал Левитс.

Утренний комментарий министра здравоохранения

С целью обуздать быстрое и неконтролируемое распространение Covid-19 более строгие меры безопасности будет введены так, чтобы по возможности минимально повлиять на экономику и по возможности дольше держать школы на очном обучении, этим утром в эфире "900 sekundes" на TV3 заявил министр здравоохранения Дэниэль Павлютс.

Министр не прокомментировал ограничения более подробно, но добавил, что, например, вопрос со школами может быть решен введением более ранних каникул, что защитит учащихся и учителей от большей заболеваемости.

"После заседания совета могут быть проведены политические консультации, чтобы понять, какие шаги можно предпринять для сдерживания быстрого распространения вируса. Я не думаю, что на этот раз возникнут какие-либо проблемы с конкретными решениями, поскольку правительственная коалиция подтвердила, что понимает ситуацию, что скорость, с которой приближается неконтролируемый уровень заболеваемости, выше, чем прошлой зимой ", - сказал министр.

Павлютс согласен с тем, что к очередному росту заболеваемости Covid-19 привел страх перед реакцией общества, поэтому политики не принимали решений об ужесточении мер, хотя Министерство здравоохранения и эксперты и прогнозировали быстрый рост заболеваемости.

"Сейчас важно договориться о более жестких мерах, чтобы остановить рост инфекции, защитить больницы от надвигающейся катастрофы, потому что уже через две недели мы можем достичь уровня заболеваемости, как прошлой зимой, когда в больницах лечились более 1000 пациентов с Covid-19", - сказал министр.

Что говорит министр образования?

Переговоров о закрытии учебных заведений и прекращении очного обучения после осенних каникул не ведется, хотя рассматривается несколько решений, позволяющих оставить школы открытыми при такой высокой заболеваемости Covid-19, в передаче LTV Rīta panorāma заявила министр образования Анита Муйжниеце.

По словам министра, прилагаются все усилия для того, чтобы очное обучение длилось как можно дольше, и о закрытии школ после осенних каникул речи не идет.

"Конечно, рассматриваются разные сценарии, но, если мы хотим продлить предстоящие школьные каникулы, то на этот вопрос следует смотреть комплексно - все должны работать из дома и не ходить на мероприятия, иначе такой инструмент для ограничения заболеваемости не сработает", - сказала Муйжниеце.

Она напомнила, что у Министерства образования и науки всегда была установка, что школы закрываются последними и открываются первыми. Однако министр понимает, что при стремительном росте заболеваемости, возможно, придется предпринимать и решительные шаги, понимая, что система здравоохранения в Латвии стоит на пороге катастрофы.

При этом охват вакцинацией среди подростков сравнительно высокий, а количество случаев, когда классы переходят на удаленное обучение, не настолько велико, чтобы можно было утверждать, что школы являются значительным очагом инфекции.

"В настоящее время такого подтверждения нет, поэтому мы продолжим настаивать на очном обучении", - подчеркнула министр.

Как развивались события накануне

В понедельник после встречи партий правящей коалиции, Павлютс сообщил, что коалиция поддержала введение строгих мер безопасности для сокращения распространения Covid-19. Министр пояснил, что основной целью этих мер безопасности будет защита непривитой части населения от инфекции и предотвращение катастрофы в системе здравоохранения.