Выявлено 1010 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1010 новых случаев Covid-19, поступила информация о 14 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 1010 новых случаев Covid-19, поступила информация о 14 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:
Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 785 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 225 - привиты.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 600,6 до 627,9 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 15 382 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.
От Covid-19 полностью привиты более 46% жителей Латвии
В понедельник первую, вторую или третью дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 3734 человека, а доля полностью вакцинированного населения Латвии достигла 46,02%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинировано 937 495 человек, курс вакцинации завершили 866 254.
К понедельнику процесс вакцинации завершили 53,87% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста. В этих расчетах использовались данные ЦСУ о населении Латвии на начало 2021 года.