Выявлено 1010 новых случаев Covid-19, умерли 14 человек

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

четыре человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет,

два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, 785 человек непривиты или не завершили курс вакцинации, а 225 - привиты.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 600,6 до 627,9 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 15 382 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,6%.

От Covid-19 полностью привиты более 46% жителей Латвии

В понедельник первую, вторую или третью дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 3734 человека, а доля полностью вакцинированного населения Латвии достигла 46,02%, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинировано 937 495 человек, курс вакцинации завершили 866 254.