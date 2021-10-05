ФОТО ⟩ Сборная Латвии готовится к матчам против Нидерландов и Турции

Напомним, уже 8 октября латвийские футболисты на рижском стадионе "Даугава" сыграют с командой Нидерландов. Затем три дня спустя подопечные Дайниса Казакевича также у себя дома померятся силами с командой Турции.

После шести туров сборная Нидерландов возглавляет группу G, имея 13 очков. Столько же очков у Норвегии, которая идёт на втором месте. Третью строчку с 11 очками занимает Турция, а на четвёртом месте идёт Черногория (8 очков). Сборная Латвии с 5 очками расположилась на пятом месте, а Гибралтар (0 очков) замыкает турнирную таблицу.