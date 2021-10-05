ВИДЕО ⟩ Загитова и её сестра исполнили зажигательный танец
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором она танцует вместе со своей младшей сестрой Сабиной.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своих социальных сетях видео, на котором она танцует вместе со своей младшей сестрой Сабиной.
Девушки показали поклонникам несколько красивых и синхронных движений под композицию Love Nwantiti исполнителя CKay.
@alina_zagi_
Мне понравился этот тренд 😄😍@sabik_zagi♬ Love Nwantiti(Dance Ver) - FYP🖤
Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В настоящее время 19-летняя фигуристка занята на проекте Первого канала "Ледниковый период", где она второй сезон подряд является ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.
Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.