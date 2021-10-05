ВИДЕО ⟩ Загитова и её сестра исполнили зажигательный танец

Девушки показали поклонникам несколько красивых и синхронных движений под композицию Love Nwantiti исполнителя CKay.

Напомним, Алина Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. В настоящее время 19-летняя фигуристка занята на проекте Первого канала "Ледниковый период", где она второй сезон подряд является ведущей в паре с Алексеем Ягудиным.