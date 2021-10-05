Фото ⟩ Старинный корабль на пляже в Даугавгриве: что удалось выяснить?

Управление национального культурного наследия в данный момент готовит документацию о присвоении находке статуса памятника культуры.

Напомним, ранее управление и Рижский свободный порт получили информацию от жителей Болдераи об обнаруженном на пляже в Даугавгрие фрагменте старинного корабля.

Галерея: Фрагмент старинного корабля на пляже в Даугавгриве

Пока трудно сделать точные выводы, но тот факт, что корабль был покрыт медными пластинами, указывает на то, что это либо военный корабль, либо дальнобойное торговое судно, прошедшее не только через Балтийское и Северное моря, но и осуществлявшее путешествия в тропики.

Меднение подводных частей кораблей было начато британцами в 70-х и 80-х годах XVIII века - таким образом, можно заключить, что это затонувшее судно, вероятно, относится к XIX веку. Принимая во внимание, что нынешняя прибрежная зона возле Даугавгривского маяка была сформирована и укреплена только в середине XIX века, это еще один факт в пользу того, что затонувшее судно могло быть датировано первой половиной XIX века, следовательно - ему примерно 150-200 лет.

В то же время отсутствие следов пилы и медных пластин на конце обломков указывает на то, что после аварии обломки корабля, по крайней мере частично, были разделены на древесину, а ценные медные пластины сняты.

Чтобы обеспечить длительную сохранность обломков и защитить деревянные конструкции от быстрой деградации на солнце и на воздухе, вместе с представителями Рижского свободного порта было решено засыпать находку в ту среду, где она пролежала по меньшей мере 150 лет.