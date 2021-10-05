Covid-19: В Литве скончались 16 человек за сутки, в Эстонии - девять

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1524 новых случая заражения коронавирусом, скончались 16 человек, сообщил в вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1289 человек, 125 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 12,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 6219 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 896 тестов, скончались девять зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 191 пациенту. Всего госпитализированы 233 человека, 169 из них (72,5%) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 64 человек (27,5%).

За сутки в больницах открыты 42 новых историй болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончались девять человек, все они не были вакцинированы: 62-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летний мужчина, 77-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 99-летний мужчина.

Из 896 выявленных зараженных не были вакцинированы 599, а у 297 курс вакцинации завершен.