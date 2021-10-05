Covid-19: В Литве скончались 16 человек за сутки, в Эстонии - девять
В Литве подтверждено 1524 новых случая Covid-19 за сутки, скончались 16 человек. В Эстонии за сутки подтвердились 896 новых случаев коронавируса, скончались девять человек.
В Литве подтверждено 1524 новых случая Covid-19 за сутки, скончались 16 человек. В Эстонии за сутки подтвердились 896 новых случаев коронавируса, скончались девять человек.
Литва
За минувшие сутки в Литве выявлено 1524 новых случая заражения коронавирусом, скончались 16 человек, сообщил в вторник Департамент статистики.
Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты не полностью.
В больницах сейчас проходят лечение 1289 человек, 125 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 10,7 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 12,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии сделано 6219 тестов на коронавирус, позитивный результат дали 896 тестов, скончались девять зараженных коронавирусом.
По состоянию на утро вторника стационарное лечение из-за симптомов коронавируса требуется 191 пациенту. Всего госпитализированы 233 человека, 169 из них (72,5%) не вакцинированы, курс вакцинации завершен у 64 человек (27,5%).
За сутки в больницах открыты 42 новых историй болезни. От вызванных коронавирусом осложнений скончались девять человек, все они не были вакцинированы: 62-летний мужчина, 72-летний мужчина, 74-летний мужчина, 77-летний мужчина, 77-летняя женщина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 88-летняя женщина и 99-летний мужчина.
Из 896 выявленных зараженных не были вакцинированы 599, а у 297 курс вакцинации завершен.
Не менее одной дозы вакцины от Covid-19 получили 67,2% взрослого населения Эстонии.