Актер Валерий Гаркалин - в реанимации с Covid-19

По данным Mash, в ночь на среду у Гаркалина резко упал уровень сатурации, в результате чего его перевели в реанимацию, где подключили к кислороду под давлением. Артист при этом находится в сознании.

У Гаркалина - критическая стадия пневмонии. Если ранее у 67-летнего артиста было зафиксировано 25-50-процентное поражение легких, теперь этот показатель достигает 75%.

Гаркалина доставили в больницу в минувшую субботу, 2 октября. Сообщалось также, что болезнь у артиста развивается на фоне проблем с сердцем.

Ранее дочь Валерия Борисовича рассказала СМИ, что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее.