Актер Валерий Гаркалин - в реанимации с Covid-19
Состояние российского актера Валерия Гаркалина, который во вторник, 5 октября, был госпитализирован с Covid-19, ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash.
Состояние российского актера Валерия Гаркалина, который во вторник, 5 октября, был госпитализирован с Covid-19, ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным Mash, в ночь на среду у Гаркалина резко упал уровень сатурации, в результате чего его перевели в реанимацию, где подключили к кислороду под давлением. Артист при этом находится в сознании.
У Гаркалина - критическая стадия пневмонии. Если ранее у 67-летнего артиста было зафиксировано 25-50-процентное поражение легких, теперь этот показатель достигает 75%.
Гаркалина доставили в больницу в минувшую субботу, 2 октября. Сообщалось также, что болезнь у артиста развивается на фоне проблем с сердцем.
Ранее дочь Валерия Борисовича рассказала СМИ, что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее.
Валерий Гаркалин известен по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также по сериалам "Моя прекрасная няня", "Гуманоиды в Королеве" и другим.