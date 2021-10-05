Актера Валерия Гаркалина госпитализировали с Covid-19
67-летний советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
67-летний советский и российский актер театра и кино Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Гаркалина доставили в московскую больницу 2 октября. У артиста была диагностирована коронавирусная инфекция с поражением легких на 25–50 процентов. Кроме того, у него хронические проблемы с сердцем.
Дочь Валерия Борисовича рассказала СМИ, что у ее отца болезнь протекает не в тяжелой форме благодаря прививке, которую он сделал ранее. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.
Валерий Гаркалин известен по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", а также по сериалам "Моя прекрасная няня", "Гуманоиды в Королеве" и другим.