Вт, 5.10.2021
Система здравоохранения должна быть защищена от катастрофических перегрузок, которые могут иметь негативные последствия для людей с другими проблемами со здоровьем, кроме Covid-19. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

На 300 млн евро увеличен объем средств для непредвиденных расходов

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство постановило увеличить на 300 млн евро объем средств в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи".

Эти средства необходимы, чтобы в зависимости от ситуации оперативно реагировать и выделять финансирование на меры по уменьшению последствий пандемии Covid-19.

Финансирование будет выделяться в зависимости от потребностей.

В этом году на бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи" в целом уже выделено 1,63 млрд евро, а доступный остаток по состоянию на 29 сентября составлял 26,8 млн евро.

Первоначально в бюджете этого года на непредвиденные расходы было предусмотрено 26,7 млн евро, но из-за кризиса в связи с Covid-19 правительство приняло ряд решений увеличить финансирование программы, в результате ее объем достиг 1,626 млрд евро.


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