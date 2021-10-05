На 300 млн евро увеличен объем средств для непредвиденных расходов
Правительство постановило увеличить на 300 млн евро объем средств в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи".
Правительство постановило увеличить на 300 млн евро объем средств в бюджетной программе "Средства на непредвиденные случаи".
Эти средства необходимы, чтобы в зависимости от ситуации оперативно реагировать и выделять финансирование на меры по уменьшению последствий пандемии Covid-19.
Финансирование будет выделяться в зависимости от потребностей.
В этом году на бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи" в целом уже выделено 1,63 млрд евро, а доступный остаток по состоянию на 29 сентября составлял 26,8 млн евро.
Первоначально в бюджете этого года на непредвиденные расходы было предусмотрено 26,7 млн евро, но из-за кризиса в связи с Covid-19 правительство приняло ряд решений увеличить финансирование программы, в результате ее объем достиг 1,626 млрд евро.