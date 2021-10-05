На 300 млн евро увеличен объем средств для непредвиденных расходов

Эти средства необходимы, чтобы в зависимости от ситуации оперативно реагировать и выделять финансирование на меры по уменьшению последствий пандемии Covid-19.

Финансирование будет выделяться в зависимости от потребностей.

В этом году на бюджетную программу "Средства на непредвиденные случаи" в целом уже выделено 1,63 млрд евро, а доступный остаток по состоянию на 29 сентября составлял 26,8 млн евро.