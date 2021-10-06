Гонорар Фьюри и Уайлдера будет гораздо выше, чем у Усика с Джошуа

По информации Essentially Sports, Фьюри получит 30 миллионов долларов гарантированного гонорара, а Уайлдер - 20 миллионов. Кроме того, у Фьюри будет небольшое преимущество при разделении доходов от платных трансляций - британец получит 60% прибыли, а его соперник - 40%.

Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится уже в эту субботу, 9 октября. Изначально бой был запланирован на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у британца.

Примечательно, что гонорар боксёров значительно выше, чем недавно заработали британец Энтони Джошуа и украинец Александр Усик, которые сражались за пояса WBA, IBF и WBO. Гарантированный гонорар Джошуа составил примерно 13,7 млн долларов, а Усик заработал около 4,1 млн. Дополнительно оба боксёра получили процент от проданных платных трансляций.

В первом совместном поединке Фьюри и Уайлдера, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.