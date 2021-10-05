5 октября в одном абзаце ⟩ Банановая лихорадка, интриги правительства и месть электросамокатам

События дня в одном абзаце: Премьер-министр созвал заседание совета по кризисному управлению, но там снова ничего не решили. Сколько можно?! Кажется, латвийским школам придется туго, когда с 15 ноября невакцинированные педагоги больше не смогут преподавать очно. В Риге мужчина не справился с нервами и выбросил электросамокат в Даугаву - как оказалось - из мести. Латвийская юрист приговорена к 12 годам тюрьмы за убийство женщины, к которой она чувствовала симпатию, а Elektrum раскрыл, что счет за электричество в среднем вырастет на 4-5 евро на домохозяйство.