Вт, 5.10.2021
Чем больше будет привитых, тем лучше мы защитим общество и тем быстрее сможем выйти из кризиса. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

5 октября в одном абзаце ⟩ Банановая лихорадка, интриги правительства и месть электросамокатам

Бананы ФОТО: lovelypeace/Shutterstock.com

Правительство любит тянуть интригу, потому о новых ограничениях мы сегодня снова не узнали (ждем четверга). А пока - коротко о главном за 5 октября!

События дня в одном абзаце: Премьер-министр созвал заседание совета по кризисному управлению, но там снова ничего не решили. Сколько можно?!  Кажется, латвийским школам придется туго, когда с 15 ноября невакцинированные педагоги больше не смогут преподавать очно. В Риге мужчина не справился с нервами и выбросил электросамокат в Даугаву - как оказалось - из мести. Латвийская юрист приговорена к 12 годам тюрьмы за убийство женщины, к которой она чувствовала симпатию, а Elektrum раскрыл, что счет за электричество в среднем вырастет на 4-5 евро на домохозяйство.

Все обсуждают: 

Стало известно о ценах на некоторые товары в Lidl, а конкуренция с другими торговыми сетями в Латвии привела к падению цен на бананы!

Чем себя порадовать?

Фрагмент старинного корабля длиной не менее 12 метров, обнаруженный на Даугавгривском пляже, вероятно, относится к XIX веку. Управление национального культурного наследия в данный момент готовит документацию о присвоении находке статуса памятника культуры.

Фото дня: Историческое событие: актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на съемки нового фильма отправились... в космос!

ФОТО: AFP/ Reuters/ Scanpix

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