Вт, 5.10.2021
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Время упущено? Партии против? Латвия застыла в ожидании возможного введения новых ограничений

  • Минздрав: Строгие ограничения нужно было вводить раньше
  • Режим ЧС пока политически не поддерживают
  • Доверить надзор за инфицированными Covid-19 могут полиции
ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 5 октября, должно было быть принято решение о введении новых ограничений. Решение вопроса перенесли на четверг, 7 октября, тем больше оттягивая судьбоносный момент, пока в Латвии продолжает расти заболеваемость и госпитализации.

Минздрав: Строгие ограничения нужно было вводить раньше

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил журналистам, что время для более жестких решений, которые до сих пор не были политически возможными, безусловно, было упущено, а нынешняя критическая ситуация - это та ситуация, о которой Министерство здравоохранения предупреждало в течение многих недель. 

"Наши прогнозы не изменились - они сбылись",

- сказал министр, подчеркнув, что поэтому по оценке Минздрава чрезвычайно важно, чтобы решения об ограничении распространения Covid-19 были приняты на этой неделе и вступили в силу на следующей неделе.

На заседании Совета по кризисному управлению (KVP), созванном премьер-министром Кришьянисом Кариньшем во вторник, 5 октября, пока не удалось прийти к конкретным решениям, которые было решено обсудить его в четверг.

Уже сообщалось, что на заседании KVP было решено, что "необходимы решительные действия всех, чтобы уменьшить распространение Covid-19".

Минздрав: К концу октября число больных Covid-19 в больницах может достичь 1300

К концу октября количество больных Covid-19 в больницах может достичь 1300 человек. Такие прогнозы были представлены Минздравом на заседании правительства во вторник.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании, что уже в середине октября в Латвии высока вероятность регистрации приблизительно 2000 новых случаев инфицирования в день. "Если на прошлой неделе мы наблюдали по 1200 случаев несколько дней подряд, то вскоре это могут быть уже 2000 случаев в день", - подчеркнул министр.

Специалисты прогнозируют, что

на исходе октября в Латвии будет от 1600 до 2700 новых случаев Covid-19 в день.

Соответственно, следует ожидать и существенного наплыва пациентов в больницы. "Таким образом, во второй половине октября в больницах уже будут находиться не 630, как сейчас, а по крайней мере 1200 пациентов", - заявил Павлютс.

Вчера в Латвии выявлено 1010 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 14 пациентов с Covid-19.

Режим ЧС пока политически не поддерживают

В настоящее время нет политической поддержки объявлению режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости Covid-19, свидетельствует имеющаяся в распоряжении LЕТА неофициальная информация.

Согласно неофициальным данным, в коалиции достигнута политическая договоренность, что учреждения образования будут работать очно даже в ситуации, если заболеваемость Covid-19 резко возрастет. Возможно, уже в четверг, 7 октября,

правительство также может одобрить предложение о выплатах людям старше 60 лет за вакцинацию.

Выплаты будут распространяться и на тех людей этого возраста, которые уже привились.

Тем временем объявление режима ЧС, о возможности которого ранее говорил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, не имеет политической поддержки, так как против этого выступает несколько партий коалиции.

Версии

Чтобы справиться с прогнозируемым приростом потока пациентов с Covid-19 в больницах, Минздраву может быть поручено привлечь ресурсы из частных медицинских учреждений и вузов. Также могут быть привлечены Национальные вооруженные силы, которые в случае необходимости развернут полевые госпитали.

Планируется, что в дальнейшем большое внимание будет уделяться более активной вакцинации.

Также обсуждаются возможные ограничения для непривитых на посещение магазинов товаров не первой необходимости, то есть они смогут посещать только продуктовые магазины, аптеки и магазины оптики.

Тем временем Латвийское телевидение сообщает, что в соответствии с неофициальной информацией рассматривается возможность локдауна на три недели и продление школьных каникул, а также возможность очной работы и получения услуг только вакцинированными.

Пресс-секретарь министра юстиции Яниса Борданса Андрис Витенбургс заявил LЕТA, что

в настоящее время не планируется локдаун в отношении привитых от Covid-19 и новые ограничения как можно меньше затронут вакцинированных.

На заседании совета по кризисному управлению обсуждалась возможность введения ограничений для непривитых, например, запрет на получение услуг, посещение супермаркетов, а также обязательная вакцинация на любой работе, которая связана с контактами с людьми.

По мнению министра юстиции, ограничения должны как можно меньше затронуть интересы привитых людей и не влиять на экономическую активность.

В свою очередь министр образования и науки Анита Муйжниеце во вторник после заседания правительства отрицала, что планируется продлить школьные каникулы.

Минздрав предлагает полностью доверить надзор за инфицированными Covid-19 полиции

Министерство здравоохранения планирует подготовить изменения в нормативных актах, которые предусматривают полностью доверить надзор за инфицированными Covid-19 и их контактными лицами полиции.

В сообщении Минздрава правительству говорится, что законом о мерах по ограничению распространения инфекции Covid-19 предусмотрено право Инспекции здравоохранения привлекать Государственную полицию или муниципальную полицию к надзору за лицами, помещенными в карантин или изоляцию.

В свою очередь закон об эпидемиологической безопасности определяет, что в компетенцию Инспекции здравоохранения в области эпидемиологической безопасности входит право контролировать выполнение условий обязательной самоизоляции (домашний карантин) и изоляции, а также наказывать виновных в административном порядке.

В компетенцию Инспекции здравоохранения входит рассмотрение дел об административных правонарушениях, связанных с Covid-19, особым субъектом которых являются лица, инфицированные Covid-19, и их контактные лица.

С 1 июля по 1 октября поступило 105 дел об административных правонарушениях в связи с несоблюдением правил изоляции, возбуждено было 44 дела. Штрафы применены в 18 случаях. В 13 случаях был наложен штраф в размере от 10 до 25 евро, в одном случае нарушитель был оштрафован на 2000 евро.

А как сейчас?

В настоящее время надзор за инфицированными и их контактными лицами осуществляет Инспекция здравоохранения, а в случае возникновения подозрений о нарушениях привлекается Государственная или муниципальная полиция, а затем инспекция продолжает производство по делу об административном правонарушении. Иногда материалы дела приходится возвращать полиции - если они неполные и не позволяют вынести решение.

Минздрав считает, что изменения в нормативных актах необходимы для того, чтобы администрирование дел об административных правонарушениях могло полностью осуществлять одно учреждение, а именно, чтобы полиция могла самостоятельно принимать решения о санкциях за нарушения карантина и изоляции.

Поправки также должны предусмотреть механизм автоматического получения полицией необходимой для делопроизводства информации, в том числе сведений о лицах, для которых устанавливается режим карантина или самоизоляции.


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