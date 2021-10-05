Время упущено? Партии против? Латвия застыла в ожидании возможного введения новых ограничений

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил на заседании, что уже в середине октября в Латвии высока вероятность регистрации приблизительно 2000 новых случаев инфицирования в день. "Если на прошлой неделе мы наблюдали по 1200 случаев несколько дней подряд, то вскоре это могут быть уже 2000 случаев в день", - подчеркнул министр.

Специалисты прогнозируют, что

на исходе октября в Латвии будет от 1600 до 2700 новых случаев Covid-19 в день.

Соответственно, следует ожидать и существенного наплыва пациентов в больницы. "Таким образом, во второй половине октября в больницах уже будут находиться не 630, как сейчас, а по крайней мере 1200 пациентов", - заявил Павлютс.

Вчера в Латвии выявлено 1010 новых случаев Covid-19 и получены сообщения о смерти 14 пациентов с Covid-19.

Режим ЧС пока политически не поддерживают

В настоящее время нет политической поддержки объявлению режима чрезвычайной ситуации в связи с ростом заболеваемости Covid-19, свидетельствует имеющаяся в распоряжении LЕТА неофициальная информация.

Согласно неофициальным данным, в коалиции достигнута политическая договоренность, что учреждения образования будут работать очно даже в ситуации, если заболеваемость Covid-19 резко возрастет. Возможно, уже в четверг, 7 октября,

правительство также может одобрить предложение о выплатах людям старше 60 лет за вакцинацию.

Выплаты будут распространяться и на тех людей этого возраста, которые уже привились.

Тем временем объявление режима ЧС, о возможности которого ранее говорил министр здравоохранения Даниэль Павлютс, не имеет политической поддержки, так как против этого выступает несколько партий коалиции.

Версии

Чтобы справиться с прогнозируемым приростом потока пациентов с Covid-19 в больницах, Минздраву может быть поручено привлечь ресурсы из частных медицинских учреждений и вузов. Также могут быть привлечены Национальные вооруженные силы, которые в случае необходимости развернут полевые госпитали.

Планируется, что в дальнейшем большое внимание будет уделяться более активной вакцинации.

Также обсуждаются возможные ограничения для непривитых на посещение магазинов товаров не первой необходимости, то есть они смогут посещать только продуктовые магазины, аптеки и магазины оптики.

Тем временем Латвийское телевидение сообщает, что в соответствии с неофициальной информацией рассматривается возможность локдауна на три недели и продление школьных каникул, а также возможность очной работы и получения услуг только вакцинированными.

Пресс-секретарь министра юстиции Яниса Борданса Андрис Витенбургс заявил LЕТA, что

в настоящее время не планируется локдаун в отношении привитых от Covid-19 и новые ограничения как можно меньше затронут вакцинированных.

На заседании совета по кризисному управлению обсуждалась возможность введения ограничений для непривитых, например, запрет на получение услуг, посещение супермаркетов, а также обязательная вакцинация на любой работе, которая связана с контактами с людьми.

По мнению министра юстиции, ограничения должны как можно меньше затронуть интересы привитых людей и не влиять на экономическую активность.