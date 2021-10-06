Левитс: вопрос об оплате лечения для невакцинированных достоин дискуссии

Президент указал, что с каждым днем появляется все больше зараженных Covid-19, и общество уже сейчас задает вопрос по поводу того, нужно ли оплачивать невакцинированным от Covid-19 лечение в больнице, если они туда попали, проигнорировав призыв вакцинироваться.

Он напомнил, что на портале Manabalss.lv собраны 10 000 подписей за то, чтобы невакцинированным от Covid-19 не покрывались расходы за лечение в больнице, если они туда попали с Covid-19.

Сам Левитс такое предложение в данный момент не поддерживает, однако он указал, что этот вопрос достоин дискуссии, так как это только правильно, что люди, защитившие себя и поступившие ответственно по отношению к обществу, не желают платить за тех, кто этого не делает.

"Я хотел бы видеть в Сейме дебаты по этому вопросу", - отметил Левитс.

Он сказал, что видит два решения, чтобы снизить распространение Covid-19. Во-первых, необходимо снизить возможность людей заразиться, снизив возможности контактирования, кроме того, нужно способствовать увеличению охвата вакцинации от Covid-19.

Президент отметил, что, чтобы снизить распространение Covid-19, возможно, нужно работать над тем, чтобы в нескольких профессиях была установлена обязательная вакцинация от Covid-19. То же самое относится и к ограничению контактов на различных мероприятиях. Кроме того, по мнению Левитса, необходимо думать о решениях, как увеличить желание вакцинироваться, например, установив несколько ограничений для непривитых.

Он считает, что для невакцинированных необходимо установить более строгие ограничения, но ограничения могут быть направлены и против вакцинированных лиц. "В первую очередь нужно снизить распространение среди невакцинированных", - отметил президент.