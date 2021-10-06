Поджигатель Катлакалнской евангелической лютеранской церкви попал на камеры видеонаблюдения

В ночь на воскресенье, 3 октября, молодой человек под покровом темноты шел по лесу в Кекавской волости. Он целенаправленно направлялся в сторону Катлакалнской евангелической лютеранской церкви. Подойдя к воротам, непрошенный гость попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Дальнейшие его действия шокировали членов общины.

"Камеры зафиксировали одного молодого человека, который ловко перелез через забор", - рассказал глава общины Дзинтарс, добавив, что злоумышленник поджег две бутылки с горючей смесью и, пробежав вперед, бросил их в церковь.

Постройка могла пострадать очень сильно, однако возгорания не произошло. Дзинтарс рассказывает, что старые деревянные двери были бы болезненной утратой.

Церковь сама по себе историческая - она построена в 1794 году, реставрация была завершена всего пару лет назад, в том числе восстановили и двери.

Мотивы деструктивных действиях мужчины понять сложно, утверждает глава общины. Намеренный поджег был неожиданным, так как ранее угрозы или критика недоброжелателей в адрес общины ранее не звучали.