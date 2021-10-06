Передача: Сотрудника CSDD наказали за езду со скоростью 168 км/час, но он продолжает работать

Ранее СМИ сообщали, что 20 сентября в 17:30 сотрудники полиции на автодороге Р122 зафиксировали автомобиль Audi, двигавшийся в месте, где максимально разрешено 90 км/час, со скоростью 168 км/час.

Как пояснили в Госполиции, согласно закону о дорожном движении, за такое нарушение применяется штраф до 480 евро, а также лишение прав на шесть месяцев.

После публикации информации в СМИ с Bez Tabu связался проживающий под Вентспилском человек. Пожелав остаться анонимным, он рассказал передаче, что нарушитель - сотрудник вентспилсской станции техосмотра CSDD. По его словам, после этого нарушения и запрета на управлять автомобилем конкретное лицо больше не должно бы было работать в CSDD как из-за специфики работы, так и по этическим соображениям.

В Вентспилсе услугу техосмотра CSDD доверила предприятию Venttests - совместному предприятию CSDD и Вентспилсской думы. В помещениях станции техосмотра передаче удалось встретить сотрудника, о котором как о нарушителе сообщил звонивший. Сотрудник признал, что был наказан за быструю езду.

Кроме того, он рассказал, что проинформировал о нарушении начальство.

По его мнению, он может продолжать работу на станции техосмотра, так как запрет относится на управление транспортным средством в общем дорожном движении.

На вопрос, входит ли в его рабочие обязанности перемещение транспортных средств клиентов, сидя за рулем, нарушитель ответил встречным вопросом: "Ты хочешь поработать на моем месте?"