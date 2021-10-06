Кто вам платит? ⟩ Тысячи смертей от Covid-19. Эпидемиолог о наихудшем сценарии, если не делать ничего

"Мы с аналитиком Айгаром Лангинсом, сотрудничающим с Национальной службой здравоохранения, создали математическую модель, которая предсказывает развитие эпидемии - если сохранится та тенденция, которую мы видим сейчас, то можем считаться с тем, что к декабрю мы достигнем ситуации, когда каждый день будет по 10 000 лишь подтвержденных инфицированных. К концу декабря будет достигнуто то, что называется коллективным иммунитетом и к февралю большинство будет переболевших и вакцинированных, которые тяжело не болеют", - отвечает на это Никита Троянский.

Согласно этой модели, к февралю всплеск Covid-19 в Латвии бы закончился. Но какой ценой? "Это много смертей - по нашей модели 7000, но она может ошибаться на тысячу или две", - уточняет эксперт. В то же время Никита Троянский подчеркнул, что какие-то меры в Латвии все же будут приняты, и такой апокалиптичный сценарий рассматривать не стоит. Он также попросил СМИ не спекулировать этими цифрами: "Это для сравнения сценариев, а не для точных прогнозов", - указал он.

По его мнению, в такой ситуации как сейчас, конечно, необходим локдаун. С точки зрения эпидемиологии локдаун означает уменьшение контактирования хотя бы на 50%, то есть каждый из нас должен видеть в два раза меньше людей, чем обычно. Такие ограничения подразумевают и строгий контроль, то есть задействование военных сил, предполагает Троянский. По его мнению, стоило бы и закрыть школы по меньшей мере на три недели, но по этому вопросу даже среди эпидемиологов единого мнения нет.

Почему правительство медлит с ограничениями? По мнению Троянского, в обществе до сих пор не было запроса на радикальные меры, потому что оно не чувствует тревоги. Минздрав с начала июля предупреждал, что ситуация усугубится, и все прогнозы оправдались, но до правительства не достучатся, так как общество не готово к ограничениям: "Люди хотят дождаться четырехзначного значения инфицированных и лишь тогда забьют тревогу".

Гости эфира: Никита Троянский * - эпидемиолог, призывающий к жестким локдаунам;

* - эпидемиолог, призывающий к жестким локдаунам; Григорий Семенов - член правления Даугавпилсской региональной больницы. В эфире прозвучало: 00:00 Говорим о повестке (нет, не о бананах): что за "Игру в кальмара" устроило правительство?

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