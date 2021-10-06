Женщина-тренер впервые возглавила мужской клуб из высшей лиги Европы

45-летняя Хелен Лоррейн Нквоча трудоустроилась в клубе "ТБ Твёройри". Дела у старейшего клуба Фарерских островов (основан в 1892 году) идут не очень. Команда после 23 туров занимает последнее место в турнирной таблице, имея в своём активе лишь 3 очка.

Именно поэтому руководство "ТБ Твёройри" решилось на смелый эксперимент и впервые в истории европейского футбола доверило мужскую команду высшего дивизиона тренеру-женщине.

В первом же матче команда Хелен Лоррейн Нквоча достался сложный соперник - клуб "ХБ Торсхавн", который идёт на третьем месте и опережает "ТБ Твёройри" больше чем на 40 очков. Неудивительно, что дебют получился неудачным - 1:6.

Новый клуб женщины-тренера в этом сезоне ещё ни разу не побеждал (три ничьи) и шансов спастись и сохранить прописку в высшем дивизионе практически нет. Возможно, руководство "ТБ Твёройри" рассчитывает, что именно Хелен в следующем сезоне сможет обновить команду и вернёт её в топ-дивизион. Опыт и биография Хелен позволяют верить, что ей это под силу.

Нквоча родилась в Лондоне и перед тренерской работой провела насыщенную игровую карьеру. Она воспитанница "Манчестер Юнайтед", играла в "Миллуолле", "Уимблдоне", "Кристал Пэлас", "Фулхэме", а в 32 года завершила карьеру из-за травмы крестов. Параллельно с футболом Хелен 15 лет прослужила в полиции, но в 2013 году ушла в отставку в звании сержанта, чтобы вернуться в футбол в роли тренера.