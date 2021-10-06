В Риге отопление не подключено 531 дому. Виной тому - долги

По его словам, в своих квартирах вынуждены мерзнуть жильцы более чем 22 000 квартир, хотя долги за отопление остались лишь у 1700 квартир и их сумма незначительна. В то же время он отметил, что общий портфель старых долгов RNP составляет 40 млн евро, из них не менее 12 млн евро составляет долг жильцов за теплоснабжение.

Нейманис списал эту ситуацию на действующую нормативно-правовую базу, изменение которой не продвигается, хотя Минэкономики обещало решить вопрос еще год назад, а именно, сейчас отопление дому можно не подключать даже при наличии единственного должника.

По словам Нейманиса, нормы должны быть такими, чтобы поставщик тепла не мог отказать в подключении отопления, например, если долг за отопление дома небольшой. Нынешние же правила, по его мнению, противоречат интересам потребителей, но остаются в интересах поставщика тепла.

На вопрос о письмах, разосланных RNP жильцам домов-должников, Нейманис ответил, что это не письма с угрозами, а предложение направить сбережения дома на покрытие задолженности за тепло или внести аванс или предоплату, чтобы дом имел нулевую задолженность к началу отопительного сезона.

Он отметил, что RNP предложило жителям домов-должников подключиться к решению проблемы, и выразил надежду, что "до морозов" удастся подключить отопление.