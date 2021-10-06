Передача: Примерно 600 пожарных не собираются вакцинироваться от Covid-19

Из всех оперативных служб наименьший охват вакцинации от Covid-19 - в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Несколько сотен работников утверждают, что не будут вакцинироваться ни в коем случае.

Наибольшее противостояние вакцинации в VUGD наблюдается в Курземе, на втором месте - Латгале. Так как несколько сотен работников сообщили, что вакцинироваться не собираются, это может означать, что в случае обязательной вакцинации несколько структурных подразделений придется закрыть.

За последние пару месяцев наблюдается большой прогресс - так охват вакцинации в рядах пожарных оценивает заместитель начальника службы. Если летом привитых было 30%, то теперь - 54%, еще 6% переболели.

Однако на фоне остальных оперативных учреждений это число печально, даже после разъяснительной кампании в газете пожарных и разъяснительных визитов инфектолога в службе не привиты 40% спасателей.

"Тогда могут последовать наши распоряжения о дополнительных сверхурочных часах. Доступного бюджета на это может не хватить, потребуется обращаться к МВД и просить финансирование на оплату сверхурочных", - объяснил заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис.

Под влиянием дезинформации в целом, из-за дезинформации в социальных сетях люди попадают в такие пузыри, где получают только негативные новости и куда меньше объяснений, что же на самом деле означает вакцинация.