Передача: Примерно 600 пожарных не собираются вакцинироваться от Covid-19
Примерно 600 пожарных ни в коем случае не собираются вакцинироваться от Covid-19 и могут потерять работу, сообщают "Новости TV3".
Примерно 600 пожарных ни в коем случае не собираются вакцинироваться от Covid-19 и могут потерять работу, сообщают "Новости TV3".
Из всех оперативных служб наименьший охват вакцинации от Covid-19 - в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD). Несколько сотен работников утверждают, что не будут вакцинироваться ни в коем случае.
Наибольшее противостояние вакцинации в VUGD наблюдается в Курземе, на втором месте - Латгале. Так как несколько сотен работников сообщили, что вакцинироваться не собираются, это может означать, что в случае обязательной вакцинации несколько структурных подразделений придется закрыть.
Однако на фоне остальных оперативных учреждений это число печально, даже после разъяснительной кампании в газете пожарных и разъяснительных визитов инфектолога в службе не привиты 40% спасателей.
"Тогда могут последовать наши распоряжения о дополнительных сверхурочных часах. Доступного бюджета на это может не хватить, потребуется обращаться к МВД и просить финансирование на оплату сверхурочных", - объяснил заместитель начальника VUGD Мартиньш Балтманис.
Под влиянием дезинформации в целом, из-за дезинформации в социальных сетях люди попадают в такие пузыри, где получают только негативные новости и куда меньше объяснений, что же на самом деле означает вакцинация.
Из 900 пока что непривитых пожарных примерно 600 утверждают, что не будут вакцинироваться ни в коем случае, даже если это будет обязательным требованием. Если факт вакцинации или перенесения болезни будет обязательным требованием для работы, несколько сотен сотрудников уйдут, вырастет нагрузка на привитых и переболевших спасателей, придется закрывать подразделения, где меньше работы и больше нагрузка на остальных, отметил замначальника VUGD.