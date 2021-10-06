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Уже более года крупнейшее в Латвии предприятие водного хозяйства SIA Rīgas ūdens предлагает своим клиентам воспользоваться Порталом клиентов, где можно легко сдать показания счетчиков, оплатить счета, дистанционно подать различные заявления и использовать другие возможности, предлагаемые порталом.

Регистрация на портале элементарна - войдите в систему с помощью интернет-банка или eID-карты и введите номер своего договора. Зарегистрировавшись на портале, клиент дает согласие на получение уведомлений в виде SMS или на электронную почту. Далее напоминания о сроках подачи показаний счетчиков и выставленных новых счетах будут всегда отправляться на выбранный канал связи. По этой причине при регистрации необходимо указать актуальную контактную информацию - номер телефона и адрес электронной почты, чтобы предприятие могло не только отправлять напоминания, но и при необходимости связаться с клиентом по поводу условий договора или планируемых изменений. Необходимо учесть, что зарегистрироваться на портале могут только те клиенты, у которых с SIA Rīgas ūdens заключен договор на пользование услугами водного хозяйства.

Счета за оказанные услуги выставляются SIA Rīgas ūdens ежемесячно с 6 по 10 число. На Портале клиентов можно легко и удобно ориентироваться в выставленных счетах и производить оплату за предоставленные услуги, используя защищенное соединение с интернет-банком. Особое внимание уделено клиентам, которым выставляются счета за показания нескольких счетчиков, что позволяет им одним кликом (т. е. одним платежом) оплачивать на портале сразу несколько счетов.

Для отслеживания истории потребления и произведенных платежей на портале доступен для просмотра список счетов, где можно легко ознакомиться с ранее выставленными счетами в формате PDF за последний год. В счете отображается информация о текущей сумме счета и общей задолженности или переплате за объект на день составления счета. Если необходимо получить информацию о суммах счетов за более ранниий период и просмотреть историю платежей, это можно сделать в разделе портала "Обзор".