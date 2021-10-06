Закопал вместе с машиной: обвиняемый в убийстве бизнесмена может избежать наказания

Обвиняемый в убийстве Марис Авижус прибыл на суд в Лиепаю из Норвегии, где сейчас проживает. Однако за день до заседания он почувствовал себя плохо - у него появились симптомы, которые могут свидетельствовать о Covid-19. В результате, мужчина сделал тест на коронавирус, но так как до суда результаты не пришли, Авижус на заседание не явился из соображений безопасности, пишет liepajniekiem.lv.

В итоге, судья решил отложить рассмотрение дела до 5 ноября. К тому времени прокурор, обвиняемый и адвокат могут продолжать прения о возможном соглашении.

По информации защитника Авижуса, обвиняемый в убийстве свою вину признает, однако отрицает, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

В связи с этим, возможно, на рассмотрении дела будет поднят вопрос о переквалификации преступления. Если Авижуса признают в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах (п.9 ст.117 – за убийство, если оно совершено с корыстной целью), то ему грозит тюремный срок, так как у таких преступлений нет срока давности.

Однако в случае, если его признают виновным в убийстве, то срок давности по этому делу истек еще несколько лет назад.

Напомним, 20 апреля 2017 года при выполнении строительных работ в Айзпутском крае в земле был обнаружен полностью зарытый автомобиль Audi с останками пропавшего без вести в 2000 году местного бизнесмена. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.