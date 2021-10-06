Восточная больница с 11 октября отменяет часть плановых операций

Ограничения на плановые операции не распространятся на онкологические операции и другие важные медицинские манипуляции, которые RAKUS будет обеспечивать по-прежнему, сказал Плаудис.

Представитель RAKUS сообщил, что на сегодня в больнице занято 93% коек для больных Covid-19, свободными остаются 14. Из коек интенсивной терапии пациентами с Covid-19 заняты 94%, свободно пока лишь одно место.

Плаудис отметил, что существуют проблемы и с персоналом, так как часть работников больна: сегодня в больнице отсутствуют 23% сотрудников интенсивной терапии.

Председатель правления RAKUS Имант Паэглитис заявил, что в настоящее время не видит причин для объявления чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, однако положение дел может измениться к концу текущей недели или в начале следующей.

В среду утром в RAKUS проходил лечение 201 пациент с Covid-19. Сейчас в больнице работают над тем, чтобы за счет коек общей терапии и плановых операций оборудовать новые места для пациентов с коронавирусом.