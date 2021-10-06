Кремль о закрытии представительства "Комсомольской правды" в Беларуси: "Можно выразить сожаление"

Вопрос звучал следующим образом: [После задержания журналиста Геннадия Можейко] "Комсомольская правда" была вынуждена закрыть свой филиал в Беларуси. Как вы можете сказать, услышала ли белорусская сторона вас, президента РФ или можно сказать, что пока не налажен диалог?

"Нет, в данном случае мы видим, что, ну, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Беларуси.

Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Беларуси прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое. Мы по-прежнему считаем и убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены",

- ответил Песков.

"Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста "Комсомольской правды" не связаны с его журналистской работой", — сказал Песков.

Что до Геннадия Можейко, то Песков заявил следующее: "Дело в том, что мы не имеем никаких юридических оснований заниматься защитой интересов этого журналиста, потому что он является гражданином Беларуси, мы никоим образом не имеем права вмешиваться в его отношения с белорусскими властями".

Напомним, ранее о закрытии представительства сообщило само издание.

"Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске. Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП",

- говорится в сообщении.

Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко был задержан 1 октября по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти)