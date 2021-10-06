Ср, 6.10.2021
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В рижских парках из-за сильного ветра пострадали деревья

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду сильный ветер повредил деревья в парках Риги, сообщает предприятие Rīgas meži. В парке Кронвальда ветер сломал дерево, а в парке Нордекю у дерева оторвало большую ветку, сообщает агентство LETA.

В свою очередь в ночь на вторник на берегу канала сломался тополь. Предприятие отмечает, что арбористы Rīgas meži регулярно заботятся о деревьях, чтобы они были в порядке и не угрожали жителям.

Однако сейчас в Риге долгое время дует порывистый южный и юго-восточный ветер, в связи с чем возможно, что деревья или ветви могут ломаться чаще, чем обычно в случае западного ветра.

Сейчас места разрушения приводят в порядок, чтобы по возможности быстрее освободить дорожки.

Предприятие призывает людей во время сильного ветра быть особенно осторожными в садах, парках и лесах.


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