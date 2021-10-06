В рижских парках из-за сильного ветра пострадали деревья

В свою очередь в ночь на вторник на берегу канала сломался тополь. Предприятие отмечает, что арбористы Rīgas meži регулярно заботятся о деревьях, чтобы они были в порядке и не угрожали жителям.

Однако сейчас в Риге долгое время дует порывистый южный и юго-восточный ветер, в связи с чем возможно, что деревья или ветви могут ломаться чаще, чем обычно в случае западного ветра.

Сейчас места разрушения приводят в порядок, чтобы по возможности быстрее освободить дорожки.