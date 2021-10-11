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Цель иммунной системы – поддерживать наше здоровье. Без этого мы не сможем бороться с вредными веществами, попадающими в наш организм извне. Для поддержания хорошего самочувствия и бодрости духа и тела ключевое значение имеет понимание принципов работы иммунной системы и того, каким образом мы можем помочь ей защитить наш организм. Линда Патковска и Ирина Лизун, эксперты международной компании по питанию Herbalife Nutrition, уверены, что питание играет важную роль в укреплении иммунитета, а богатые питательными веществами коктейли могут быть отличным дополнением для ежедневной поддержки Вашей иммунной системы.

Иммунная система – многофункциональный и мощный защитный механизм, который работает не только против чужеродных агентов, таких как вирусы, бактерии или химические вещества, но и контролирует многие внутренние процессы. Сегодня с работой иммунной системы связаны не только процессы старения, аллергия и т.п., но и наше самочувствие в целом.

«К сожалению, современная реальность такова, что наши пищевые привычки в совокупности с деятельностью индустриального сельского хозяйства, влияющей на качество почвы, приводят к тому, что большая часть людей просто не может потреблять достаточное количество антиоксидантов, витаминов и микроэлементов, которые являются наиболее важными для иммунной системы питательными веществами. Важный аспект иммунной системы, который мы часто игнорируем – наша микрофлора. Просто включив в свой ежедневный рацион клетчатку, мы можем внести очень большой вклад в работу нашей иммунной системы. Пожалуй, самым важным компонентом, необходимым для крепкой иммунной системы, является белок, поскольку все наши иммунные молекулы основаны на молекулах белка. Кроме того, витамин C, B6, B12, A, D, цинк, селен и железо тоже играют существенную роль в нормальном функционировании иммунной системы», – комментирует Ирина Лизун, эксперт Herbalife Nutrition по внутреннему и внешнему питанию.

Фитнес-эксперт Herbalife Nutrition Линда Патковска считает, что ключом к сильной иммунной системе является сочетание многих факторов, например, качественный сон, управление стрессом, соответствующая физическая нагрузка и сбалансированное питание. Поэтому компания Herbalife Nutrition разработала 12 различных Продуктовых программ, каждая из которых ориентирована на конкретную цель в достижении хорошего самочувствия и на индивидуальные потребности каждого человека. Например, Продуктовая программа «Поддержка иммунитета» может послужить основой для создания сильной и готовой к длительному функционированию иммунной системы. Каждая программа состоит из 3 этапов, в рамках которых, в зависимости от выбранной человеком цели, предлагается различный набор продуктов – базовый, расширенный и продвинутый.

ФОТО: Пресс-фото

«Этой осенью я бы порекомендовала как можно больше разнообразить своё питание, включив в рацион овощи, фрукты, ягоды, а также рыбу и морепродукты. Кроме того, в осенний период вы можете также включить в свой ежедневный рацион дополнительные питательные вещества, укрепляющие иммунитет. Например, приготовление и употребление интересных коктейлей, богатых витаминами, может стать отличным способом поддержать иммунитет. Дополните свой коктейль умным питанием для вашей иммунной системы – Herbalife Nutrition Иммьюн Бустер*. Это пищевая добавка, в состав которой входит ингредиент EpiCor® – запатентованный комплекс для усиления иммунитета на основе сухих дрожжей. Продукт также содержит ключевые витамины и минералы, которые способствуют нормальному функционированию иммунной системы, такие как витамины C и D, селен и цинк», – говорит И.Лизун.

Поскольку всем нам необходимо подпитывать свою иммунную систему, эксперты по питанию и фитнесу Herbalife Nutrition делятся своими идеями о полезных осенних напитках*:

1. Коктейль «Протеиновая клюква»

«Так как белок является строительным материалом для любой клетки нашего организма, в том числе и для иммунных клеток, важно включать в свой ежедневный рацион достаточное количество белка. Мое любимое решение для хорошо сбалансированного завтрака – это протеиновый коктейль Herbalife Nutrition Формула 1**, который содержит более 20 необходимых витаминов и минералов», – говорит эксперт Л. Патковска.

Ингредиенты:

Протеиновый коктейль Herbalife Nutrition Формула 1 со вкусом клубники – 3 мерные ложки (39 г)

Специализированный белковый порошок Herbalife Nutrition Формула 3 – 2 мерные ложки (26 г)

Клюква – 1 горсть

Вода – 300 мл.

2. Коктейль «Осень»

«Я предпочитаю Herbalife Nutrition Иммьюн Бустер с сезонными ягодами, в котором всё лучшее от природы усовершенствовано с помощью научно обоснованных пищевых продуктов», – объясняет эксперт И.Лизун.

Ингредиенты:

Иммьюн бустер Herbalife Nutrition – 1 саше

Брусника – 1 горсть

Вода – 250 мл.

ФОТО: Пресс-фото

3. Коктейль «Чемпион»

«Этот богатый питательными веществами коктейль может помочь Вашему телу избежать обезвоживания и поддерживать его тонус. Фактически, коктейль включает Herbalife Nutrition Найтворкс*. В его состав входят L-аргинин и L-цитруллин, способствующие выработке оксида азота, который оказывает поддержку сердечно-сосудистой системе и способствует здоровому функционированию сердца, мозга и других органов», – подчеркивает эксперт Л.Патковска.

Ингредиенты:

Herbalife Nutrition Найтворкс – 2 мерные ложки (20 г)

Herbalife Nutrition растительный напиток Алоэ со вкусом манго – 1 колпачок.

Herbalife Nutrition Концентрат травяного чая – 1 порция

Вода – 400 мл.

Herbalife Nutrition Лифтофф – 1 таблетка

В любом коктейле все ингредиенты должны быть хорошо перемешаны!

Для получения дополнительной информации о Продуктовых программах Herbalife Nutrition посетите: https://www.herbalife.lv/catalog-program/

*Пищевые добавки предполагаются в качестве дополнения к рациону и не должны использоваться вместо разнообразного и сбалансированного питания.