Думпис: ситуация запущена настолько, что ограничения нужны для всех

"Я надеялся, что Латвии удастся избежать больших бед, связанных с Covid-19, и нам это действительно удавалось более полугода, но в самом конце гонки мы допустили очень серьезные ошибки. Многие исследователи считают, что дельта-штамм - последнее серьезное проявление пандемии и после этой вспышки Covid-19 больше не будет вызывать проблем такого масштаба", - сказал эксперт.

Думпис указал на такие страны, как Дания, которая уже сняла ограничения, достигнув высокого охвата вакцинацией. Он пояснил, что для успешной борьбы с дельта-вариантом необходимо достичь 80% охвата вакцинацией. К тому же он должен быть еще выше в группах риска - среди пожилых людей, а также пациентов с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией.

"К сожалению, мы не справились с вакцинацией, и у нас немного времени, чтобы срочно ее ускорить.

Но даже если все непривитые сегодня бросятся прививаться и заболеваемость упадет до нуля, нам все равно угрожает ненормальная ситуация в больницах, потому что между заболеванием и моментом, когда человек попадает в больницу, есть интервал 2-3 недели", - заявил специалист, добавив, что в настоящее время недостаточно увеличить темп вакцинации - вместо этого необходимо как минимум вдвое сократить контакты между людьми.

Еще лучше было бы уменьшить контакты между невакцинированными людьми, однако, по мнению эксперта, в латвийской ситуации сейчас это невозможно.

Поэтому Думпис не видит другого варианта, кроме как ввести одни и те же ограничения для вакцинированных и невакцинированных людей, по крайней мере на начальном этапе,

а затем, если удастся хотя бы остановить кривую заболеваемости, вакцинированные смогут раньше вернуться к нормальной жизни.