Ср, 6.10.2021
Это поворотный момент в истории Франции Один из потерпевших от действий священников-педофилов
Один из потерпевших от действий священников-педофилов
21

Думпис заявил, что ограничения нужны для всех. Что думают политики?
Дополнено

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Распространение Covid-19 в Латвии в настоящее время настолько стремительное, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет недостаточно, чтобы остановить инфекцию. Поэтому, по крайней мере вначале, необходимо ввести одинаковые ограничения и для вакцинированных, и для невакцинированных людей, заявил журналистам инфекционист, профессор Уга Думпис.

"Я надеялся, что Латвии удастся избежать больших бед, связанных с Covid-19, и нам это действительно удавалось более полугода, но в самом конце гонки мы допустили очень серьезные ошибки. Многие исследователи считают, что дельта-штамм - последнее серьезное проявление пандемии и после этой вспышки Covid-19 больше не будет вызывать проблем такого масштаба", - сказал эксперт.

Думпис указал на такие страны, как Дания, которая уже сняла ограничения, достигнув высокого охвата вакцинацией. Он пояснил, что для успешной борьбы с дельта-вариантом необходимо достичь 80% охвата вакцинацией. К тому же он должен быть еще выше в группах риска - среди пожилых людей, а также пациентов с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией.

"К сожалению, мы не справились с вакцинацией, и у нас немного времени, чтобы срочно ее ускорить.

21

Но даже если все непривитые сегодня бросятся прививаться и заболеваемость упадет до нуля, нам все равно угрожает ненормальная ситуация в больницах, потому что между заболеванием и моментом, когда человек попадает в больницу, есть интервал 2-3 недели", - заявил специалист, добавив, что в настоящее время недостаточно увеличить темп вакцинации - вместо этого необходимо как минимум вдвое сократить контакты между людьми.

Еще лучше было бы уменьшить контакты между невакцинированными людьми, однако, по мнению эксперта, в латвийской ситуации сейчас это невозможно.

Поэтому Думпис не видит другого варианта, кроме как ввести одни и те же ограничения для вакцинированных и невакцинированных людей, по крайней мере на начальном этапе,

21

а затем, если удастся хотя бы остановить кривую заболеваемости, вакцинированные смогут раньше вернуться к нормальной жизни.

Специалист считает, что в настоящее время нужно думать об ограничениях на перемещение и скопление людей, потому что при такой заболеваемости опасны даже "зеленые" мероприятия для привитых.

Павлютс: нужно избежать ограничений, которые снижают мотивацию к вакцинации

В борьбе с быстрым распространением Covid-19 правительство должно избегать введения ограничений, которые снижают мотивацию населения к вакцинации, но нужно обеспечивать такие меры, которые дадут требуемый результат, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на Латвийском радио.

По его словам, ограничения должны быть достаточно строгими, массовыми, а также контролируемыми, чтобы достичь желаемого результата - предотвратить катастрофическую перегрузку больниц и снизить частоту заражений.

Павлютс сказал, что окончательное решение будет принято на основе смоделированных сценариев, так как в настоящее время эксперты рассчитывают потенциальное воздействие различных мер. "На уровне принципов

я разделяю мнение о том, что мы должны стремиться к таким ограничениям, которые учитывают, что половина латвийского общества действовала ответственно и заботилась об обществе, государстве и своем здоровье, то есть вакцинировалась,

21

и там, где это возможно, эти люди должны иметь преимущества и продолжать по возможности нормальную жизнь, в той мере, насколько это позволяет достичь эпидемиологических целей", - сказал министр.

Павлютс подчеркнул, что выразил свое личное мнение, а не позицию правительства.

Депутат "Нового Единства": в основном ограничения должны быть введены для непривитых

В основном ограничения должны быть введены для невакцинированных от Covid-19, так как эти люди подвержены большему риску серьезного течения болезни, заявил агентству LETA заместитель председателя фракции "Новое Единство" Андрей Юдин.

Он не считает разумным особенно ограничивать права вакцинированных людей, так как они меньше подвержены риску.

На просьбу прокомментировать мнение инфекциониста Уги Думписа о том, что в нынешней ситуации ограничения нужны как для вакцинированных, так и для невакцинированных, Юдин ответил, что

допускает определенные универсальные ограничения, например, ношение масок привитыми и ограничение ночных мероприятий.

21

Юдин не поддерживает некоторые из ограничений, введенных в 2020 году, например, неправильно было составлять списки запрещенных к продаже товаров, потому что такое ограничение не достигало цели. Также, по мнению политика, не следует применять упрощенный вариант "изолировать всех от всех", поскольку известно, что те, кто не вакцинирован, подвергаются большему риску, поэтому их нужно защищать больше.

По мнению Юдина, Минздрав должен объяснить, куда были вложены десятки миллионов евро, выделенные на койки для пациентов с Covid-19. Есть информация, что некоторые медицинские учреждения вложили эти деньги в другие вещи.

По мнению политика, неразумно также, что сейчас магазины заманивают больше людей скидочными кампаниями.

НКП может поддержать чрезвычайное положение, но возражает против ограничений для вакцинированных

Новая Консервативная партия (НКП), вероятно, поддержит объявление режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за быстрого распространения Covid-19, но выступает против ограничений для вакцинированного населения, если только эксперты не скажут, что какое-нибудь мероприятие из-за высокого риска должно быть ограничено для всех жителей страны, заявил член правления НКП, депутат Сейма Кришьянис Фелдманс.

По его мнению, все предпосылки для режима ЧСналицо. "Одно дело - объявить его на бумаге, другой - что это будет подразумевать", - сказал политик, добавив, что надо понимать, будет ли ЧП предусматривать ограничения и готова ли полиция их контролировать.

Уже теперь часто говорят, что существующие ограничения не контролируются, поэтому он считает бессмысленным объявлять что-то новое, если это не контролируется.

Депутат считает, что в установлении ограничений должна быть последовательность - ранее правительство и Минздрав подчеркивали в своей риторике, что нужно прививаться, чтобы жить свободно.

Если сейчас людям скажут, что им придется закрыть свой бизнес или не идти на работу даже при том, что они вакцинированы, люди зададут себе вопрос, правильно ли они поступили.

21

По словам депутата, в этом вопросе нужно подумать "о компоненте справедливости".

Также нужно понимать скорость передачи заболевания среди вакцинированных, поскольку вакцинированные люди не полностью защищены от Covid-19. Фелдманс допускает, что ограничения для вакцинированных возможны при сильном риске, например, если проводится крупное мероприятие или там, где посетители находятся очень близко друг к другу.

На вопрос, есть ли на данный момент основания для объявления локдауна, Фелдманс ответил, что этот термин имеет разные значения. Одни поднимают под локдауном пребывание людей дома, другие - более мягкие ограничения.

По словам депутата, НКП хочет, чтобы Кабинет министров придерживался того, что было решено ранее, и разрешал школам работать очно. Было бы нелогично закрывать школы и оставлять магазины открытым, считает он.


НАВЕРХ
Back