Ср, 6.10.2021
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Из-за давления родственников женщина не вакцинировалась. Ее бросили одну, когда она заразилась Covid-19

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник, 4 октября, в передаче  Viens pret vienu семейный врач Айнис Дзалбс рассказал о недавнем случае из своей практики, когда пожилая женщина поддалась влиянию родственников и отказалась от вакцинации, хотя ей была предоставлена ​​такая возможность. Сейчас, судя по всему, она больна Covid-19, но, узнав об этом факте, родственники оставили ее одну в беспомощном положении в сельском доме, сообщает передача Viens pret vienu на LTV.

Видео: Фрагмент сюжета передачи Viens pret vienu на латышском языке

"Самый тяжелый случай, который у меня был на сегодняшний день, это моя пациентка в возрасте с клинически возможным Covid-19. Ее приглашали на вакцинацию, но родственники ее отговорили, чтобы она этого не делала. Но как только появились подозрения, что у нее Covid-19, все родственники исчезли. И никто не приходит, чтобы ей помочь.

Человека отговорили и бросили одного в деревенском доме практически без возможности выжить.

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И остался только семейный врач и медсестра, которая идет и помогает этому человеку. Мне кажется, это очень драматичный пример. Нам каждому нужно задать себе вопрос. Каждый из нас, кто отговорил своего родственника с помощью ненаучных аргументов, готовы ли мы потом пойти в этот дом и ухаживать за этим человеком? Как оказалось, нет. Мы очень легко всему верим и легко попадаем под влияние информации в соцсетях. Мы очень смелые в виртуальной среде. Когда это доходит до проблемной ситуации, оказывается, что мы на самом деле не такие сильные и не готовы решать эти проблемы", - рассказал Айнис Дзалбс.   


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