Из-за давления родственников женщина не вакцинировалась. Ее бросили одну, когда она заразилась Covid-19

"Самый тяжелый случай, который у меня был на сегодняшний день, это моя пациентка в возрасте с клинически возможным Covid-19 . Ее приглашали на вакцинацию, но родственники ее отговорили, чтобы она этого не делала. Но как только появились подозрения, что у нее Covid-19, все родственники исчезли. И никто не приходит, чтобы ей помочь.

И остался только семейный врач и медсестра, которая идет и помогает этому человеку. Мне кажется, это очень драматичный пример. Нам каждому нужно задать себе вопрос. Каждый из нас, кто отговорил своего родственника с помощью ненаучных аргументов, готовы ли мы потом пойти в этот дом и ухаживать за этим человеком? Как оказалось, нет. Мы очень легко всему верим и легко попадаем под влияние информации в соцсетях. Мы очень смелые в виртуальной среде. Когда это доходит до проблемной ситуации, оказывается, что мы на самом деле не такие сильные и не готовы решать эти проблемы", - рассказал Айнис Дзалбс.