Из-за давления родственников женщина не вакцинировалась. Ее бросили одну, когда она заразилась Covid-19
В понедельник, 4 октября, в передаче Viens pret vienu семейный врач Айнис Дзалбс рассказал о недавнем случае из своей практики, когда пожилая женщина поддалась влиянию родственников и отказалась от вакцинации, хотя ей была предоставлена такая возможность. Сейчас, судя по всему, она больна Covid-19, но, узнав об этом факте, родственники оставили ее одну в беспомощном положении в сельском доме, сообщает передача Viens pret vienu на LTV.